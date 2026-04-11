Partidos de HOY sábado 11 de abril en la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Hoy sábado 11 de abril del 2026, sigue la actividad de la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y se disputan 5 partidos bastante llamativos que prometen muchos goles.

El primer partido encargado de iniciar con las actividades del día es el Tigres vs Chivas que comienza en punto de las 17 horas tiempo del centro de México en el Estadio Volcán. El juego será transmitido EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca 7 y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes con la narración y el analisis de Christian Martinoli, Zague, David Medrano y Omar Villarreal.



Tigres vs Chivas

Fecha: sábado 11 de abril del 2026

sábado 11 de abril del 2026 Hora: 16:50 horas tiempo del centro de México

Dónde ver: Azteca 7 y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes

El segundo partido del día es el Querétaro vs Necaxa que se disputa en punto de las 17:05 horas tiempo del centro de México. El encuentro será en el Estadio la Corregidora entre dos equipos que buscan la victoria para acercarse en la lucha por un lugar a Liguilla.

Al finalizar los dos encuentros, se mantiene una doble cartelera pues en punto de las 19:05 horas se enfrentan Atlas vs Rayados de Monterrey en el Estadio Jalisco. Juego clave para los rojinegros que se mantienen en zona de Liguilla pero de igual forma para el equipo del norte pues necesita sumar puntos para acercarse a la lucha por un lugar entre los primeros ocho.

¡QUE SE ARME LA CARNITA ASADA EN EL JALISCO! 🏟️🥩



Aventemos toda la carne al asador en esta recta final de la fase regular y alentemos a nuestros Rojinegros por el pase a la Liguilla 🔴⚫️



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Unos minutos después, arranca el Pachuca vs Santos en punto de las 19:07 horas tiempo del centro de México.

Para cerrar con la actividad del día, tendremos el Clásico Joven, América vs Cruz Azul en punto de las 21:10 horas tiempo del centro de México. El regreso del equipo de Coapa al Estadio Banorte y con los dos equipos buscando llevarse los tres puntos.

¡#VuelaElAve en el Clásico Joven! 🦅



🆚 Cruz Azul

🎟️ Boletos: https://t.co/PhN2t9BhOo

🏟️ Estadio Banorte

📅 Sábado 11 de abril

🕘 21:05 horas pic.twitter.com/de6iGwNsn0 — Club América (@ClubAmerica) April 10, 2026

Los partidos que faltan por disputarse de la Jornada 14 del Clausura 2026

Sábado 11 de abril:



Tigres vs Chivas - 17:00 HRs.

Querétaro vs Necaxa - 17:05 Hrs.

Atlas vs Monterrey - 19:05 Hrs.

Pachuca vs Santos - 19:07 Hrs.

América vs Cruz Azul - 21:10 Hrs.

Domingo 12 de abril:

