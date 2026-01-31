Partidos de HOY sábado 31 de enero en la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Este sábado 31 de enero del 2026 continúa la actividad de la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y son cinco partidos los que se van a disputar prometiendo muchos goles y emociones.

Los juegos que se van a disputar HOY son: América vs Necaxa, Atlético de San Luis vs Chivas, Atlas vs Mazatlán, Rayados de Monterrey vs Xolos de Tijuana y León vs Tigres.

El primer partido encargado de iniciar con las actividades

El primer juego que se va disputar en el día es el América vs Necaxa, encuentro que se va a disputar en punto de las 16 horas tiempo del centro de México en el Estadio Ciudad de los Deportes.

El partido arranca en un horario poco habitual para el equipo de Coapa pero debido a que hay un concierto más tarde en la Plaza de toros, que se encuentra a un lado del recinto, no pueden jugar más tarde para evitar conglomeración de personas.

Juegan los dos equipos de Jalisco a las 17 horas

Para las 17 horas tiempo del centro de México, los dos equipos de Jalisco tienen actividad. En el caso del Atlas, recibe en su casa al Mazatlán. Los rojinegros llegan en el sexto lugar con seis puntos conseguidos y buscan la victoria para mantenerse en la lucha por los primeros ocho lugares. Por otra parte, Mazatlán llega en el último lugar con cero puntos conseguidos hasta el momento.

Hoy jugamos desde temprano en México y quizás no tan temprano en otras partes del mundo... 😅



Pero, para que no se te pase, acá te dejo los horarios globales del Atlas FC vs Mazatlán 🗺️#NoSeExplicaSeSiente pic.twitter.com/Hv8fTg6gyp — Atlas FC (@AtlasFC) January 31, 2026

En el caso de Chivas, va de visita para enfrentar al Atlético de San Luis, ambos equipos llegan ubicados en los primeros ocho lugares. San Luis, llega en el octavo lugar con cuatro puntos conseguidos, mientras que el rebaño llega en el primer lugar con nueve puntos conseguidos al ganar sus primeros tres encuentros, busca mantenerse invicto y siendo superlider.

Los últimos dos juegos de la noche

Por último, para cerrar con la actividad del día, juegan Rayados de Monterrey vs Xolos de Tijuana y León vs Tigres. El encuentro de Rayados arranca en punto de las 19:05 horas tiempo del centro de México desde el Estadio BBVA. Se miden el quinto contra el séptimo lugar de la tabla conla diferencia de un punto. Xolos, es de los pocos equipos en el torneo que se mantiene sin perder, por lo que busca seguir con su buena racha de visitante.

Por otra parte, el León vs Tigres arranca en punto de las 19:10 horas tiempo del centro de México en el Estadio Nou Camp. Se ven las caras el noveno lugar contra el décimo. Los dos clubes llegan con cuatro puntos conseguidos y con el objetivo de poder sumar puntos para meterse en la lucha por los primeros ocho lugares.