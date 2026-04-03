Partidos de HOY viernes 3 de abril en la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Regresa la actividad de la Liga BBVA MX y hoy viernes 3 de abril del 2026 arranca la Jornada 13 del Clausura 2026 con tres partidos bastante destacados. Los tres partidos que se van a disputar este viernes 3 de abril son:



Puebla vs Juárez en punto de las 19 horas tiempo del centro de México en el Estadio Cuauhtémoc.

Necaxa vs Mazatlán en punto de las 21:05 horas tiempo del centro de México en el Estadio Victoria.

Tijuana vs Tigres en punto de las 21:08 horas tiempo del centro de México en el Estadio Caliente.

Los juegos de HOY que podrás ver EN VIVO y GRATIS por TV Azteca

Como parte del clásico Viernes Botanero, hay dos juegos que podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS con el mejor analisis y narración.

El primer encuentro que arranca con todas las emociones y que podrás ver EN VIVO y GRATIS es el Puebla vs Juárez. El partido se jugará en punto de las 19 horas tiempo del centro de México en el Estadio Cuauhtémoc.

La transmisión comienza desde las 18:50 horas por el canal de Azteca 7 y la App y sitio web de TV Azteca Deportes. El juego tendrá la narración y el analisis de Carlos 'Warrior' Guerrero, David Medrano, Jésus Joel Fuentes y Omar Villarreal.

El segundo encuentro que podrás ver es el Necaxa vs Mazatlán, que forma parte de la cartelera del Viernes Botanero. El partido arranca al terminar el Puebla vs Juárez.

El juego será en el Estadio Victoria y podrás verlo por canal de Azteca 7 y la App y sitio web de TV Azteca Deportes con la narración y el analisis de Christian Martinoli, Luis García, Zague y Mauricio Gutiérrez.