Partidos de HOY viernes 30 de enero en la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Este viernes 30 de enero del 2026, reanuda la actividad del futbol mexicano luego del parón por los juegos amistosos de la Selección Mexicana. La Liga BBVA MX disputará su Jornada 4 del Clausura 2026 y son tres juegos los que inician con las emociones.

Los dos juegos que podrás ver por TV Azteca Deportes en el Viernes Botanero de la Jornada 4 del Clausura 2026 EN VIVO y GRATIS

El primer encuentro en iniciar con las emociones es el Puebla vs Toluca en punto de las 19 horas tiempo del centro de México. El encuentro se disputa en el Estadio Cuauhtémoc y el juego es parte de la cartelera del Viernes Botanero.

Podrás ver a la franja, enfrentado al campeón del futbol mexicano totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes con el analisis y la narración de Luis García, Zague y Jesus Joel Fuentes.

El segundo del día es el de Juárez vs Cruz Azul, el encuentro arranca al terminar el Puebla vs Toluca desde el Estadio Olímpico Benito Juárez.

El juego de la Máquina será transmitido EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete y por el sitio web y en la app de TV Azteca Deportes. El encuentro tendrá el análisis y la narración de Christian Martinoli, Luis García, David Medrano y Álvaro López Sordo.

El tercer y último juego del viernes

Por último, el juego encargado de terminar con las actividades del día es el Pumas vs Santos. Un día y horario fuera de lo común para el conjunto universitario pero se esperan muchas emociones para el encuentro.

El juego se disputará en punto de las 21:07 horas tiempo del centeo de México en el Estadio Olímpico Universitario.