Partidos de HOY viernes 6 de febrero en la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

HOY viernes 6 de febrero del 2026, inicia la actividad de la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX con cuatro encuentros bastante llamativos.

Es importante mencionar que en la Jornada 5, no hay actividad de juegos el domingo 7 de febrero, motivo por el cual hoy se disputar cuatro encuentros y cinco el sábado 7 de febrero. Los encuentros que se disputan HOY son: Tigres vs Santos, Necaxa vs Atlético de San Luis, Tijuana vs Puebla y Mazatlán vs Chivas.

Los primeros dos juegos del Viernes Botanero

El primer juego del día, encargado de iniciar con las actividades es el Tigres vs Santos. El encuentro arranca en punto de las 19 horas tiempo del centro de México.

El partido lo podrás ver TOTALMENTE EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete, en la app y sitio web con el analisis y la narración de: Carlos 'Warrior' Guerrero, Zague, Álvaro López Sordo y Jesús Joel Fuentes.

Los felinos llegan de jugar en Concachampions pero con el objetivo de sumar tres puntos que lo mantengan en lo alto de la taba mientras que los de la Comarca, llegan en el lugar 17 con un solo punto conseguido hasta el momento.

El segundo juego del día es el Necaxa vs Atlético de San Luis que arranca en punto de las 19 horas tiempo del centro de México. Los locales buscan terminar con su mala racha de tres juegos con derrota al tener solo tres puntos y ubicarse en el lugar 15 de la tabla. Por otra parte, Atlético de San Luis, llega en el onceavo lugar de la tabla con cuatro puntos.

Los últimos dos juegos del día del Viernes Botanero

El tercer juego de la noche será el Xolos de Tijuana vs Puebla en punto de las 21:05 horas tiempo del centro de México. Los dos clubes buscan la victoria pues los de la frontera llegan ubicados en el octavo lugar con seis puntos mientras que el equipo de la franja llega en el lugar 14 con cuatro puntos. La victoria para cualquiera de los dos clubes, podría significar escalar posiciones significativas.

Para cerrar la actividad del día, se enfrentan Mazatlán vs Chivas. El último lugar de la tabla contra el primer lugar que busca mantener su paso perfecto.

El juego lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS en punto de las 21:08 horas tiempo del centro de México en el Estadio El Encanto. Con la narración y el analisis de Christian Martinoli, Luis García, David Medrano y Omar Villarreal.