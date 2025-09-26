Los partidos de la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX que se jugarán hoy viernes 26 de septiembre de 2025

Este viernes 26 de septiembre del 2025, arranca la actividad de la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX con dos partidos bastante llamativos.

Los encuentros encargados de iniciar con las actividades de la fecha son: Juárez vs León y Puebla vs Chivas.

Así llegan Juárez y León

El partido de Juárez vs León se va a disputar en punto de las 19 horas tiempo del centro de México, en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Un juego destacado entre dos equipos que se encuentran en las primeras 10 posiciones de la tabla.

Juárez llega en el séptimo lugar con 15 puntos y de vencer 3-1 a Pumas entre semana. Los Bravos han demostrado un gran nivel en el torneo, compitiendo de gran forma ante equipos con un plantel con más figuras.

Por otra parte, León llega en el décimo lugar de la tabla con 12 puntos conseguidos. En la Jornada 10, fueron empatados por Mazatlán luego de ir ganando 2-0, por lo que la afición busca que el equipo pueda sumar tres puntos. Un derrota, podría hacer que el equipo salga de las primeras 10 posiciones.

Al ser jornada doble, los equipos podrían hacer cambios en sus alineaciones, por lo que veremos como planean los entrenadores encarar el encuentro.

Así puedes ver Puebla vs Chivas EN VIVO

El Puebla vs Chivas se va a disputar en punto de las 21 horas tiempo del centro de México en el Estadio Cuauhtémoc. El partido lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete, en la app y sitio web de TV Azteca Deportes.

La transmisión arranca en punto de las 20:50 horas tiempo del centro de México, con la narración y el análisis de Christian Martinoli, Luis García, Zague y Omar Villarreal.