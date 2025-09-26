Las 7 bajas que tiene Chivas para enfrentar al Puebla

Chivas llega a la capital poblana este jueves por la noche con la moral en alto tras su contundente victoria 3-1 ante Necaxa en la Jornada 10, un resultado que las mantiene en la pelea por meterse por primera vez en el torneo en zona de Play-In. Sin embargo, el técnico Gabriel Milito enfrentará un duro desafío este viernes ante Puebla, en el marco de la Jornada 11 de la Liga BBVA MX , con 7 bajas significativas que complican la alineación del Rebaño Sagrado.

Te puede interesar: ¿Qué necesita tu equipo para calificar a la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX? Estas son las combinaciones

Con solo 11 puntos en la tabla, sumar de a tres en el Estadio Cuauhtémoc es crucial para las aspiraciones rojiblancas de escalar posiciones.

Se acabó el invicto! Keylor Navas cae por primera vez en Liga MX

Dolor de cabeza para Milito

Roberto “Piojo” Alvarado, con un esguince de tobillo sufrido en el Clásico Nacional, se perderá su cuarto partido consecutivo. Erick Gutiérrez, lesionado en el muslo durante un entrenamiento previo al duelo contra Tigres, también acumula cuatro encuentros fuera. Javier “Chicharito” Hernández, por su parte, no viajó a Puebla debido a un golpe recibido en el partido contra Toluca. Daniel Aguirre sigue en recuperación por un desgarro sufrido hace un mes en Tijuana, sumando ya seis juegos ausente.

A las bajas por lesión se suman las convocatorias internacionales. Los juveniles Hugo Camberos y Yael Padilla están con la Selección Mexicana Sub-20, que debutará el domingo en el Mundial de Chile 2025, por lo que no estarán disponibles. Además, Alan Mozo, operado de la rodilla, es baja definitiva para lo que resta del Apertura 2025, un golpe duro para la defensa rojiblanca.

Las buenas de Chivas

Milito recupera a Fernando “Oso” González, quien cumplió su partido de suspensión tras la expulsión contra Toluca y está listo para reforzar el mediocampo. Otro punto positivo es la inclusión en la convocatoria de Samir Inda, el juvenil de 17 años que debutó con un golazo ante Necaxa y que busca consolidarse como una opción fresca en el mediocampo.

No te pierdas el partido Puebla vs Chivas este Viernes Botanero a las 9 de la noche en Azteca 7 y plataformas digitales.

Te puede interesar: El DESGARRADOR mensaje de Sergio Ramos tras humillación de Monterrey vs Toluca