Los partidos de la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX que transmitirá TV Azteca EN VIVO y GRATIS

Ha terminado la fecha FIFA de marzo del 2026 y regresa la actividad de la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Es por eso que te decimos todos los encuentros que podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por TV Azteca.

Los juegos de la Jornada 13 que transmitirá TV Azteca

Para la Jornada 13, serán dos juegos los transmitirá TV Azteca Deportes totalmente EN VIVO. Todo comienza el viernes 3 de abril del 2026, con el viernes botanero.

El primer encuentro que podrás ver EN VIVO y GRATIS es el Puebla vs Juárez que arranca con las emociones de la fecha. El partido se jugará en punto de las 19 horas tiempo del centro de México en el Estadio Cuauhtémoc y los dos equipos buscan la victoria para poder meterse a la pelea por los primeros puestos de la tabla.

El segundo encuentro que podrás ver es el Necaxa vs Mazatlán, que forma parte de la cartelera del Viernes Botanero. El partido arranca al terminar el Puebla vs Juárez.

El juego será en el Estadio Victoria y promete emociones con dos clubes que con la victoria podrían acercarse a la pelea por el octavo lugar de la tabla.

Los partidos que tendrá la Jornada 13 del Clausura 2026

Los nueve partidos que se van a disputar del viernes 3 de abril al domingo 5 de abril del 2026 son:

Viernes 3 de abril del 2026



Puebla vs Juárez en punto de las 19 horas tiempo del centro de México en el Estadio Cuauhtémoc.

Necaxa vs Mazatlán en punto de las 21:05 horas tiempo del centro de México en el Estadio Victoria.

Tijuana vs Tigres en punto de las 21:08 horas tiempo del centro de México en el Estadio Caliente.

Sábado 4 de abril del 2026



Rayados de Monterrey vs Atlético de San Luis en punto de las 17 horas tiempo del centro de México en el Estadio BBVA.

Querétaro vs Toluca en punto de las 17 horas tiempo del centro de México en el Estadio Corregidora.

León vs Atlas en punto de las 19 horas tiempo del centro de México en el Estadio Nou Camp.

Cruz Azul vs Pachuca en punto de las 19:05 horas tiempo del centro de México en el Estadio Cuauhtémoc.

Santos vs América en punto de las 21:10 horas tiempo del centro de México en el Estadio Corona.

Domingo 5 de abril del 2026

