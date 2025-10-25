Tigres vs Xolos de Tijuana: ¿Dónde ver GRATIS y EN VIVO el partido de la Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX?

Los Tigres de la UANL reciben este sábado 25 de octubre a los Xolos de Tijuana en la cancha del Estadio Universitario de Nuevo León en compromiso de la Jornada 15 del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX que podrás ver a través de la señal de Azteca Deportes y en las plataformas digitales.

¿Dónde ver el Tigres vs Tijuana de la Jornada 15 del Apertura 2025

Azteca Deportes transmitirá el encuentro entre Tigres de la UANL y Xolos de Tijuana a través de la señal de Azteca 7. También podrás ver el juego en vivo y en directo por en nuestro sitio oficial y en la aplicación de Azteca Deportes con la narración de Christian Martinoli y el análisis de Luis García.

La transmisión del encuentro entre los Felinos y los Fronterizos comenzará a partir de las 16:50 horas, mientras el silbatazo inicial se dará a las 17:00 horas. No te pierdas ni un solo detalle de este atractivo compromiso entre dos equipos aspirantes al título.

El equipo dirigido por Guido Pizarro aun aspira al liderato general de la competencia, por lo que no puede dejar escapar puntos de sus siguientes compromisos. Por su parte, los Xolos quieren mantenerse dentro de los puestos de Liguilla directa.

Tigres, por el título para despedir a Gignac y Nahuel

André Pierre Gignac y Nahuel Guzmán, dos históricos de Tigres, se encuentran en el ocaso de su carrera, por lo que los Felinos buscarán despedir a sus figuras con un nuevo título de la Liga BBVA MX.

Gignac y Nahuel terminarán contrato con los Felinos en el verano del 2026, por lo que obtener el campeonato cuanto antes les dará confianza y seguridad para afrontar el torneo de despedida de las dos figuras.

