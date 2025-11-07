Partidos en la Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, que se jugarán HOY

Se disputa la fecha 17 del torneo mexicano, la última en este Apertura 2025 donde los nueve encuentros dan de qué hablar por los equipos que aún pueden meterse a la Liguilla y por observar cómo cierran las escuadras que ya están del otro lado, calificadas.

En nueve plazas desde este viernes hasta el domingo 9 de noviembre, la pasión en las canchas no descansará. Pero en lo que respecta a este Viernes Botanero, se celebran tres choques.

Los partidos de HOY VIERNES 7 DE NOVIEMBRE en la Liga MX

A través de Azteca Siete, no puedes dejar pasar el juego entre Bravos de Juárez, que mide fuerzas en casa en contra de los Gallos Blancos del Querétaro.

Este juego es muy relevante para los queretanos, pero parece que son más importantes otros juegos, que de darse resultados puede ir a Play In.

Gallos debe ganar sí o sí y esperar que Pumas, Santos y Atlas, no sumen tres puntos en la fecha 17.

Otro juego que es importante, es el que tendrán Xolos de Tijuana en contra de Atlas, considerando que Xolos ya está en Play In pero quiere tener un mejor puesto en esta etapa.

Atlas va con una misión, que es ganar a come dé lugar, pues otro resultado lo hace quedar eliminado al instante. Luego necesita que Pumas pierda o empate y que Santos no gane.

En otro juego de este día, que podrás ver a las 21:00 horas apenas termine el Bravos vs Gallos, es el enfrentamiento que tienen Mazatlán midiéndose ante Necaxa que podrás ver EN VIVO y GRATIS por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra app.

Aquí también hay un equipo necesitado de puntos, como lo es Necaxa que le caería muy bien ganar y a su vez que Pumas, Santos, Atlas, Gallos y San Luis, pierdan es decir un escenario más complicado pero no imposible.

¿Cuáles son todos los juegos de la Jornada 17 de la Liga MX?

Viernes 7 de noviembre



FC Juárez vs Querétaro 19:00 hrs (CDMX) Estadio Olímpico Benito Juárez



19:00 hrs (CDMX) Estadio Olímpico Benito Juárez Mazatlán vs Necaxa 21:00 hrs (CDMX) Estadio El Encanto



Sábado 8 de noviembre

Tigres vs Atlético San Luis 17:00 hrs (CDMX) Estadio Universitario



17:00 hrs (CDMX) Estadio Universitario Chivas vs Monterrey 19:00 hrs (CDMX) Estadio Akron



19:00 hrs (CDMX) Estadio Akron Toluca vs América 21:00 hrs (CDMX) Estadio Nemesio Diez



Domingo 9 de noviembre