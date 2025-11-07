deportes
Nota

OFICIAL: La convocatoria de México para enfrentar a Uruguay y Paraguay

Javier Aguirre dio a conocer su lista de futbolistas convocados con la Selección Mexicana para enfrentar a Uruguay y Paraguay en la fecha FIFA de noviembre

partidos-seleccion-mexicana-2025-fecha-rivales.jpg
X: Selección Mexicana
Iván Vilchis
Selección Azteca
Javier Aguirre dio a conocer la lista de jugadores convocados con México para poder enfrenar a Uruguay y Paraguay en la fecha FIFA de noviembre.

Los jugadores convocados con la Selección Mexicana son:

Porteros: Luis Ángel Malagón, Raúl Rangel y Carlos Acevedo
Defensas: Kevin Álvarez, Israel Reyes, César Montes, Johan Vasquez, Jesús Orozco, Jesús Gallardo y Mateo Chávez.
Mediocampistas: Edson Álvarez, Erik Lira, Fidel Ambriz, Gilberto Mora, Erick Sánchez, Orbelin Pineda, Obed Vargas, Marcel Ruiz.
Delanteros: Alexis Gutiérrez, Roberto Alvarado, Diego Lainez, Raúl Jiménez, Germán Berterame, Armando González, Jorge Ruvalcaba e Hirving Lozano.,

Dentro de la convocatoria destaca las ausencias de Alexis Vega, Santiago Gimenez.

Te puede interesar: Así va el Grupo F del Mundial Sub-17 tras la victoria de la Selección Mexicana en la Jornada 2

México vs Uruguay y Paraguay EN VIVO y GRATIS

Los dos encuentros amistosos de México los podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes.

El encuentro de la Selección Mexicana vs Uruguay será el siguiente sábado 15 de noviembre de 2025 en el Estadio TSM de Torreón, Coahuila. Por el momento, no se ha confirmado la hora en que se disputará el encuentro.

El encuentro de México vs Paraguay se jugará el martes 18 de noviembre, regresando a Estados Unidos pues se disputará en San Antonio, Texas, específicamente en el Alamodome que cuenta con una capacidad para 65 mil personas.

Los dos encuentros tendrá la narración, el análisis y la cobertura completa de Christian Martinoli, Luis García, Zague, Jorge Campos, Carlos 'Warrior' Guerrero, David Medrano y Gerardo Velázquez de León.

Selección Mexicana
