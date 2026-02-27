OFICIAL: Así se jugarán los Octavos de Final de la UEFA Champions League 2025.26

Ha quedado definida la Ronda de Octavos de Final de la UEFA Champions League. Luego del sorteo en la Temporada 2025-26, los 16 equipos ya conocen a sus rivales en la Fase de Eliminatoria Directa tras la instancia de playoffs.

Tras el evento con sede en Suiza, Paris Saint-Germain va a tener como rival al Chelsea en los 8vos de Final. Dirigidos por Liam Rosenior, los ‘Blues’ avanzaron a la Fase Eliminatoria tras calificar de forma directa al terminar en sexto lugar de la Fase de Liga. Por su parte, el PSG comandado por Luis Enrique tuvo como rival al Mónaco durante los playoffs, escuadra a la que vencieron por marcador global de 5-4.

Por su parte, Newcastle se va a medir al Barcelona. El conjunto blaugrana comandado por Hansi Flick fue quinto durante la Fase de Liga y el cuadro de Inglaterra se impuso al Qarabag por global de 9-3.

En otro de los cruces, Galatasaray tiene como rival al Liverpool. La escuadra de Inglaterra fue tercero en la primera instancia de la competencia. Mientras que el conjunto de Turquía viene de eliminatorias a la Juventus por 7-5 en los playoffs.

Otro de los compromisos de 8vos de Final es el del Atlético de Madrid vs Tottenham. El conjunto de la Premier League finalizó la Fase de Liga en cuarto lugar. Del otro lado, el equipo dirigido por Diego Simeone llega de eliminar al Club Brujas por marcador global de 7-4.

Uno de los juegos más atractivos para los Octavos de Final es el del Real Madrid vs Manchester City. Los ‘Citizens’ avanzaron de forma directa tras culminar la Fase de Liga en octavo. Por su parte, el cuadro de Álvaro Arbeloa viene de eliminar al Benfica por global de 3-1 en los playoffs.

En otro de los enfrentamientos el Bodo/Glimt choca con el Sporting de Lisboa. El equipo de Portugal fue séptimo durante la Fase de Liga y el cuadro de Noruega dio una de las sorpresas al eliminar por 5-2 al Inter de la Serie A.

Atalanta tiene como rival al Bayern Munich. El equipo de Alemania ocupó el segundo puesto de la clasificación durante la primera etapa de competencia. Mientras que la escuadra de Italia viene de eliminar al Borussia Dortmund por global de 4-3.

Finalmente, Arsenal tiene una cita ante el Bayer Leverkusen. Los ‘Gunners’ lideraron la Fase de Liga invictos y con paso perfecto. Dirigidos por Miikel Arteta, el cuadro de la Premier League fue la única escuadra con registro de seis victorias durante la primera instancia del certamen. Por su parte, el equipo de las ‘Aspirinas’ llega de eliminar al Olympiacos por 2-0.

The confirmed round of 16 draw ✅#UCLdraw pic.twitter.com/PVhNIIZngZ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 27, 2026

Fechas de los 8vos de Final de Ida

Martes 10 de marzo:

PSG vs Chelsea

Bodo/Glimt vs Sporting de Lisboa

Bayer Leverkusen vs Arsenal

Galatasaray vs Liverpool

Miércoles 11 de marzo:

Newcastle vs Barcelona

Atlético de Madrid vs Tottenham

Atalanta vs Bayern Munich

Real Madrid vs Manchester City

Fechas de los 8vos de Final de Vuelta:

Martes 17 de marzo:

Chelsea vs PSG

Tottenham vs Atlético de Madrid

Liverpool vs Galatasaray

Barcelona vs Newcastle

Miércoles 18 de marzo:

Manchester City vs Real Madrid

Sporting de Lisboa vs Bodo/Glimt

Arsenal vs Bayer Leverkusen

Bayern Munich vs Atalanta

