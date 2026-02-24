Partidos UEFA Champions League 2025-2026, HOY martes 24 de febrero

Cuatro puestos en los octavos de final de la UEFA Champions League estarán en juego este martes 24 de febrero. Ocho equipos buscarán su pase a la siguiente ronda y seguir vivos en la competición más emblemática de clubes en el futbol internacional. El duelo que más destaca de la jornada de mañana es el del Inter de Milan frente al Bodo Glimt, el cuadro italiano cayó 1-3 en la ida y buscará apostar a la magia del Giuseppe Meazza para darle la vuelta a la serie contra los nórdicos.

Atlético de Madrid recibirá al Club Brugge en el Wanda Metropolitano tras un espectacular 3-3 en suelo belga y aunque el equipo ibérico parte como favorito, no se podría descartar un batacazo. Newcastle United parece que tiene su eliminatoria definida tras el 6-1 contra el Qarabag y buscarán sellar su pase en St. James Park y para cerrar, el Bayer Leverkusen le hará los honores al Olympiakos (los alemanes van ganando la serie 2-0).

Los partidos de la UEFA Champions League; martes 24 de febrero

Inter de Milan vs Bodo Glimt - (1-3 en el global)

Atlético de Madrid vs Club Brugge - (3-3 en el global)

Newcastle United vs Qarabag - (6-1 en el global)

Bayer Leverkusen vs Olympiakos - (2-0 en el global)

Cabe destacar que, el partido entre el Atleti y el Brugge será a las 11:45 am (hora de la Ciudad de México), mientras que, los otros tres compromisos iniciarán en punto de las 2:00 pm. De momento, el cotejo que llama más la atención es el del Inter de Milan contra el Bodo Glimt, ya que podríamos ver una eliminación temprana del actual subcampeón de la UEFA Champions League a mano de uno de los clubes que no están en una liga top-5 de Europa.