¡ÚLTIMA HORA! El campeón del mundo que podría llegar a Boca Juniors

Boca Juniors busca dar un golpe mediático sobre la mesa del futbol sudamericano y el sueño de repatriar a Paulo Dybala comienza a tomar forma. De acuerdo con varios reportes, el club xeneize mantiene conversaciones constantes con el entorno del delantero de ya 32 años, quien finaliza su contrato con la Roma en junio y podría llegar libre a La Bombonera.

La estrategia de la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme es clara, aprovechar la finalización del vínculo del campeón del mundo con el conjunto italiano para sumar un refuerzo de jerarquía sin costo de transferencia. En Italia, el panorama se complica, ya que la Roma pretende renovarle con una importante rebaja salarial, lo que acerca la posibilidad de una salida y lo orillaría a llegar en calidad de agente libre.

Te puede interesar: CONFIRMADO: PSG ofreció 250 millones de euros por Lamine Yamal

Dybala sería la cabeza del proyecto

Dybala, que desde su llegada al club de La Loba en 2022, ha disputado poco más de 130 partidos en los que ha anotado 45 goles y repartido 24 asistencias, es viste en el cuadro bostero como la pieza clave y faltante para elevar la plantilla argentina de car a las competencias sudamericanas. El presente deportivo del Xeneize con ocho puntos en seis fechas del Torneo Apertura, acelera la necesidad de sumar un líder en ataque.

Aunque aún no hay una decisión definitiva, los contactos avanzan en buenos términos. El posible deseo del jugador de vestir la azul y oro, sumado a la posibilidad de disputar la Copa Libertadores y la Copa Argentina después de la Copa del Mundo 2026, podrían inclinar la balanza hacia un regenso que ilusiona a todo el fútbol argentino.

Te puede interesar:

