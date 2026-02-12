Partidos de vuelta HOY jueves 12 de febrero en la Primera Ronda de la Concachampions 2026

Este jueves 12 de febrero del 2026, continua la actividad de los encuentros de la Primera Ronda de la Concachampions y hoy un equipo mexicano buscará su pase a Octavos de Final.

El único encuentro que se disputa HOY es el de Cruz Azul vs Vancouver, partido de vuelta de la Primera Ronda de la Concachampions. El juego arranca en punto de las 19 horas tiempo del centro de México en el Estadio Cuauhtémoc.

JUEGA LA MÁQUINA CEMENTERA DE LA CRUZ AZUL. 💙 VAMOS POR EL PASE A LA SIGUIENTE RONDA DE LA CONCACAF CHAMPIONS CUP. 🚂 pic.twitter.com/86K2Rx74fT — CRUZ AZUL (@CruzAzul) February 12, 2026

Así llegan Cruz Azul y Vancouver

Para el juego de vuelta de Cruz Azul vs Vancouver se esperan muchas emociones a pesar de que la Máquina tiene medio boleto asegurado a la siguiente ronda.

En el partido de ida, los Celestes ganaron 3-0 con goles de Paradela, Palavecino y Morales, por lo que obtuvieron una ventaja muy significativa para en la vuelta jugar con el resultado a favor.

Los dirigidos por Larcamón buscan obtener una nueva victoria y pasar sin complicaciones a la siguiente fase ante un Vancouver que llega obligado a buscar una remontada.

El equipo de Canadá, tiene un panorama complicado pues el tema de la altura y los desventaja de goles puede jugar muy en su contra ante Cruz Azul que en casa quiere imponerse, mantener su racha de juegos sin perder acumulando cinco partidos hasta el momento.

Los resultados que clasifican a Cruz Azul a Octavos de Final de Concachampions

Cruz Azul tiene un juego que parece de tramite, para poder avanzar a la siguiente ronda de la Concacaf Champions Cup, necesita ganar o empatar el partido por cualquier marcador.

De igual forma, perdiendo puede clasificar pues Vancouver tiene la posibilidad de ganar por una diferencia de hasta dos goles y seguiría avanzado el conjunto Celeste.

El ganador de la llave se enfrentará ante Rayados de Monterrey para los Octavos de Final.