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Galería: Así se vivió el pase de Argentina a la Final
La Selección de Argentina se convirtió en el primer finalista de Qatar 2022 tras derrotar de manera contundente a Croacia en el Estadio Lusail
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La Copa del Mundo Qatar 2022 tiene ya a su primer finalista, la Selección de Argentina accedió a la disputa por el título mundial tras imponerse al representativo de Croacia de manera contundente por 3-0 con gol de su máxima estrella y capitán, Lionel Messi, y doblete de Julián Álvarez, por lo que ahora solo quedan a la espera de lo que suceda entre Francia y Marruecos para conocer al rival a enfrentar por el título.
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La cancha del Estadio Lusail fue testigo de la hazaña conseguida por la Albiceleste, que regresó a una final de mundial después de 8 años, cuando en aquel certamen de Brasil 2014 cayó derrotado ante la Selección de Alemania por la mínima diferencia, por lo que ahora buscarán alcanzar la gloria.
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