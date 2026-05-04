Pasó de noche en club de la Liga MX y ahora, sería candidato para dirigir a Cruz Azul

Cruz Azul está en busca de nuevo director técnico en plena liguilla del Torneo Clausura 2026 y ha surgido el nombre de Domenec Torrent en las últimas horas. El ex estratega de los Rayados de Monterrey estaría en la lista de la directiva celeste para reemplazar a Joel Huiqui en el siguiente semestre y comenzar de nuevo un proyecto que hace unas semanas era liderado por Nicolás Larcamón.

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Según información del portal 365Scores, el técnico ibérico sería sondeado por el club de La Noria de cara al Torneo Apertura 2026 a pesar de que se encuentran en plenos cuartos de final con Joel Huiqui como estratega interino. Con ello, se podría descartar al ex defensor central como principal candidato para la Máquina Celeste en el próximo semestre futbolístico. Sin embargo, una gran liguilla de Huiqui y su cuerpo técnico lo posicionarían entre los favoritos para tomar las riendas del equipo de manera oficial.

Mal paso por Rayados

El que fuera entrenador asistente del FC Barcelona no la pasó nada bien en la Sultana del Norte con la Pandilla. Torrent fue despedido en el marzo pasado y dejó tocado a un equipo plagado de estrellas que no se clasificó a la liguilla del Torneo Clausura 2026. Por si fuera poco, el Director Deportivo que lo llevó a Rayados; José Antonio Noriega fue despedido hace unos días.

En plano futbolístico, Torrent registró 17 triunfos, siete empates y 13 partidos con el club albiazul. De momento, Torrent es agente libre y cualquier club que lo quiera podrá negociar solo con él y su agente (en caso de que tenga uno) sin que tenga que intervenir con otro conjunto.