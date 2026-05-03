Toluca vs Pachuca: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY domingo 3 de mayo, partido de ida de los cuartos de final de la Liga BBVA MX; marcador online y por internet - Presentado por Nissan

Los Diablos Rojos abren el 'Infierno' para una liguilla más del futbol mexicano. El actual bicampeón de la Liga MX recibirá a los Tuzos del Pachuca en duelo correspondiente a la ida de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. Los pupilos de Antonio Mohamed parten como ligeros favoritos ante el club hidalguense, sin embargo, tendrán que ganar el marcador global si quieren acceder a las semifinales en el presente certamen.

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