Esta EXESTRELLA de la Premier no estará disponible para el Real Madrid vs Mónaco

En un partido de este tamaño, cualquier baja pesa, pero hay ausencias que pesan distinto. No solo por lo que aportan en la cancha, sino por lo que representan. El Real Madrid vs Mónaco ya tenía el foco natural por el contexto europeo, pero en la previa apareció un detalle que cambia el tono del lado visitante.

Paul Pogba no estará disponible con el Mónaco para enfrentar al Real Madrid

Paul Pogba no estará disponible para el duelo ante el Real Madrid, una ausencia que se siente doblemente fuerte porque su regreso al futbol todavía no logra estabilizarse. Para Mónaco, el encuentro en el Bernabéu era una oportunidad de medirse al máximo nivel; para Pogba, era el partido perfecto para volver a aparecer en el gran escaparate. Al final, el cruce se jugará sin él.

El dato que más explica la situación está en sus minutos: Pogba solo ha disputado 30 minutos en toda la temporada, un registro mínimo para un jugador que llegó con etiqueta de figura y que, por nombre, suele levantar la expectativa sin necesidad de decir una palabra. Su participación se reparte así



Jornada 13 (22/11/25) vs Rennes : 5 minutos

: 5 minutos Jornada 14 (29/11/25) vs PSG : 4 minutos

: 4 minutos Jornada 15 (05/12/25) vs Brest: 21 minutos

En total, media hora de acción. Poco para entrar en ritmo, poco para recuperar sensaciones, y demasiado poco para el tipo de partido que exige 90 minutos de máxima intensidad. El panorama deja claro que el proceso de Pogba sigue lejos de un regreso pleno, y por eso el Mónaco tiene que ajustar su plan sin uno de sus nombres más mediáticos.

