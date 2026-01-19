Antes del partido de Champions League, Mbappé genera dudas al afirmar que creía en Xabi Alonso y que ‘ES UN GRANDÍSIMO ENTRENADOR’

El entrenador Xabi Alonso fue despedido hace una semana del banquillo del Real Madrid luego de caer en la Final de la Supercoa ante Barcelona y en la que hubo también mucha polémica por una posible relación rota con el grupo y el líder en la cancha que es Kylian Mbappé.

Ante todas las versiones y a horas del partido frente a Mónaco en la reanudación de la Champions League, el francés Kylian Mbappé fue cuestionado y quiso apagar los rumores y el fuego que seguía ardiendo y explicó lo que piensa de Xabi Alonso, aunque muchos aficiones y seguidores del Real Madrid parecen no haber quedado conformes con lo dicho.

Mbappé recalcó en la conferencia de prensa que Xabi "para mí va a ser un grandísimo entrenador. He tenido una relación espectacular con él y le deseo lo mejor", comentó el francés quien fue más allá y señaló que "me gusta su visión del fútbol, tiene esa obsesión por los detalles, por el juego. Conoce mucho del fútbol moderno. Ha pasado lo que ha pasado, es una decisión del club que hay que respetar".

El ex del Mónaco y del PSG pidió también mirar hacia el frente y considerar que ahora es Arbeloa quien está al frente y deben apoyar.

"Ahora hay un nuevo entrenador que tenemos que ayudar porque es su primera experiencia profesional. Y vamos a dar todo para que le vaya bien a Arbeloa y al Real Madrid siempre”.

Kylian Mbappé, recibiendo más dardos sobre el despido de Xabi Alonso, no consideró que su gestión haya sido un fracaso, recordando que siguen vivos en los torneos y contó solo la Supercopa como lo que no logró Xabi y también recalcó que la derrota en Copa del Rey ante el Albacete ya no fue en responsabilidad de Xabi.

Mbappé, ausente para enfrentar con el Real Madrid al Mónaco

El atacante de los merengues, Kylian Mbappé quien venía acarreando unas molestias, no estará este martes en el partido del Real Madrid ante el Mónaco, pues pese a tener un progreso no ha querido ser expuesto.

Mbappé estuvo en la práctica de los merengues, luego fue quien assitió a la rueda de prensa, pero en la lista final de los conovocados para el juego en el Santiago Bernabéu ha quedado fuera.