Paulinho es mejor que Gignac y esta cifra lo comprueba; incluso está a nada de superar a Cardozo

La temporada regular del Apertura 2025 terminó y con ello Paulinho se metió a los libros de historia como parte del selecto grupo de futbolistas que ganó 3 campeonatos de goleo en la Liga MX. Por ello, se presume con orgullo entre los aficionados escarlatas e incluso comienzan las comparaciones ante otros de los grandes arietes del futbol mexicano y dentro de la propia historia del Toluca.

¿Por qué se argumenta que Paulinho ya es mejor que Gignac?

La incorporación del ariete portugués ha sido una maravilla total, pues desde el primer momento de su arribo, se posicionó como uno de los mejores jugadores de la liga. Su capacidad para encontrar el arco es envidiable y así ya consiguió tres títulos de goleo en el balompié nacional. Con ello, es el primero en hacerlo en sus primeras tres temporadas.

Ante dicha realidad, se recordó entre los usuarios de redes sociales, que André-Pierre Gignac (llegado en 2015) tiene la misma cantidad de trofeos de monarca goleador. El francés consiguió esos títulos de goleo en el Clausura 2016 con 13 tantos, en el Apertura 2018 con 14 goles y en el Clausura 2022 con 11 anotaciones.

Incluso algunos se atrevieron a indicar que, al menos estadísticamente, se puso a un título de goleo de José Saturnino Cardozo. Y es que lo fantástico del nacido en Barcelos es que en año y medio llegó a esa cantidad de galardones individuales en el ámbito goleador.

¿Además de Paulinho hay más futbolistas que ganaron tres títulos de goleo consecutivamente?

Hablando de lo ocurrido exclusivamente en los torneos cortos, solamente existía un hombre que consiguió dicha hazaña. Ese ariete fue el legendario Jesús Chucho Benítez, quien ganó el Clausura 2012 con 14 goles, Apertura 2012 con 11 tantos y Clausura 2013 con 12 anotaciones. Todas estos logros cuando jugaba para el América.

Ahora la duda es hasta cuándo detendrán al portugués, que sin lugar a dudas ha sido uno de los mejores fichajes hechos en todo el futbol mexicano en los tiempos recientes.