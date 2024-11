Toluca cuna de artilleros: Todos sus goleadores de Cardozo a Paulinho

El Toluca ha vuelto a brillar en el futbol mexicano gracias a su nuevo goleador estrella, el portugués Joao Paulo Dias, mejor conocido como Paulinho.

En su primer torneo en el país, el delantero se consagró campeón de goleo con 13 anotaciones, reforzando la tradición de los “Diablos Rojos” como un equipo de goleadores históricos en la Liga MX.

Paulinho, de 32 años, llegó al Toluca proveniente del Sporting de Lisboa en junio de este año y desde su debut mostró un alto rendimiento.

Primer portugués con título de goleo

El luso no solo se convirtió en el primer portugués en llevarse el título de goleo en México, sino que también fue clave en la victoria de su equipo.

Su último gol en la fase regular fue el tercer tanto en la goleada de 4-0 contra el América, donde destacó con un remate certero dentro del área.

El atacante jugó los 17 partidos de la fase regular, 16 de ellos como titular, sumando 1429 minutos en cancha. En 10 encuentros logró perforar las redes, con tres dobletes incluidos, lo que representa un impresionante 34.2% de los 38 goles de Toluca, que cerró el torneo como el segundo mejor ataque.

Un legado de goleadores en Toluca

Paulinho se suma a la lista de artilleros históricos de los “Diablos Rojos”, equipo que, en la era de torneos cortos, acumula 12 títulos de goleo individuales, todos logrados por extranjeros.

Desde el legendario paraguayo José Saturnino Cardozo, quien obtuvo cuatro títulos de goleo en su carrera, hasta el argentino Alexis Canelo y ahora Paulinho, Toluca ha sabido mantener su estirpe de goleadores.

Además, el argentino Ricardo La Volpe, exentrenador del Toluca, destacó la versatilidad de Paulinho. “No solo es un 9 que busca goles; sabe moverse, dar asistencias y armar jugadas”, comentó Lavolpe, resaltando las cinco asistencias del portugués en el torneo.

Renato Paiva, técnico del Toluca y compatriota de Paulinho, expresó su satisfacción con el rendimiento del delantero. Aunque aclaró que el equipo no depende exclusivamente de él, Paiva admitió: “Si salimos campeones con 15 goles suyos, no me importaría ser dependiente de él”.

Con esta consagración, Paulinho se une al selecto grupo de artilleros que han llevado al Toluca a ser reconocido como uno de los clubes de mayor producción goleadora en la Liga MX.