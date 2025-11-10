¿El heredero de Cardozo? Esto dijo Paulinho tras quedar tricampeón de goleo

Paulinho se convirtió en el único futbolista que se ha consagrado campeón de goleo en sus primeros tres torneos en México, desde que se instauró el profesionalismo, a inicios de la década de los 40; sin embargo, se expresa con una sencillez que ha llamado la atención de muchos en su entorno.

“Lo que uno valora es jugar acá, escuchar a la gente cantando, la gente en la calle es muy amable conmigo y mi familia, y eso es lo más importante para mí, y sí, obvio que me siento feliz, pero nunca fue una cosa que busqué, que quería, las cosas salieron y espero que sigan saliendo", dijo, una vez que finalizó su partido contra el América, en el que marcó el primer gol y alcanzó la cifra de 12 tantos que le permitió defender su cetro anotador.

Te puede interesar: No todo está perdido: América tiene esta ENORME ventaja sobre Rayados de Monterrey en los cuartos de final

Resumen del partido: Mazatlán 1 -1 Necaxa| Jornada 17 | Apertura 2025

El respeto hacia Cardozo es máximo

Azteca Deportes le preguntó acerca del calificativo de 'Heredero de (José Saturnino) Cardozo' que un sector de la afición escarlata ha colocado sobre él y sobre la intención de continuar su legado. Con ligereza, cedió el honor al histórico '9' del Toluca y descartó encontrarse en el mismo escalón.

"Nunca, ese señor está en otro 'patamar' que, ni yo ni nadie va a llegar a alcanzarlo", sentenció.

El portugués tuvo la oportunidad de incrementar su cuota y así consagrarse como el máximo artillero (en solitario) de la competencia, pero eligió ceder el penalti para aumentar la ventaja de los Diablos Rojos, que terminó por acertar Helinho.

"Me pegaron fuerte en la nariz y en la cabeza, me mareé un poco, no me sentía muy bien; mi objetivo no es salir campeón de goleo y no iba a arriesgar el 2-0 para el equipo por mí", explicó el '26' choricero.

Paulinho y un mensaje para sus competidores

Cuando se le solicitó su impresión de compartir el título de goleo con un mexicano (Armando González), mostró su respeto por el circuito que lo ha arropado a lo largo del último año y medio.

“Ustedes tienen una mina de oro, pero creo que no saben, hay muchos mexicanos, buenos, no sé lo que pasa, creo que ustedes tienen todo para ser una de las potencias mundiales del futbol, todavía no sé lo que es, pero los mexicanos que están en mi equipo son muy buenos y, siempre que juego contra mexicanos, también los veo bien, seguro que va a haber más mexicanos para campeones de goleo”, analizó.

Hizo referencia, también, a su entrañable compañero en el ataque del conjunto mexiquense y actual ausente por lesión.

"Alexis (Vega), para nosotros, es un ejemplo, puro toluqueño, mexicano, y nos pasa mucho lo que es ser toluqueño. Creo que los aficionados, obvio que a más jugadores, pero a él lo ven, y nosotros también, como un ídolo”, finalizó.

Te puede interesar: No todo está perdido: América tiene esta ENORME ventaja sobre Rayados de Monterrey en los cuartos de final