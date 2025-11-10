deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Fut Azteca
Liga MX
Nota

No todo está perdido: América tiene esta ENORME ventaja sobre Rayados de Monterrey en los cuartos de final

Luego de la derrota con Toluca en el cierre de la Fase Regular del Apertura 2025, las Águilas se aferran a este dato para soñar en grande de cara a la Ligilla

Jugadores del América
Instagram América / @clubamerica
Marco Espósito | DR
Liga MX
Compartir

El final de la Fase Regular del Apertura 2025 fue todo un dolor de cabeza para el América. Si bien llegó a la última jornada con la gran oportunidad de subir a la cima, la derrota 2-0 ante Toluca como visitante lo hizo caer al cuarto puesto, por lo que tendrá a un rival sumamente complicado en el comienzo de la Liguilla: Rayados de Monterrey.

Más allá de esta serie de malas noticias en un lapso de tiempo tan corto , la suerte le sonríe a las Águilas en un aspecto que puede ser determinante de cara a los mata-mata de la Liga BBVA MX. Si la serie con Rayados acaba en empate, el equipo de André Jardine avanzará a la siguiente ronda por ventaja deportiva, dado que finalizó por encima en la tabla.

Antes del partido ante Toluca, Jardine brindó una conferencia de prensa en la que señaló que había que "llegar fuertes a la Liguilla, que es donde realmente se define todo". Por más que la derrota haya sido un golpe duro, lo cierto es que el conjunto azulcrema sabe cómo jugar en las rondas decisivas, y no por nada fueron los subcampeones del último Clausura.

André Jardine, DT del América
Instagram André Jardine / @oficialandrejardine

TE PUEDE INTERESAR:

Otra ventaja del América ante Rayados a tener en cuenta para los Play-Off

La ventaja deportiva en caso de empate no es lo único que juega a favor del América al pensar en el enfrentamiento con los Albiazules, dado que la localía también puede ser un factor diferencial. Las Águilas definirán la serie en su casa (que por el momento es el Estadio Azulcrema) con todo el apoyo de su afición.

Los de Jardine ganaron sus últimos cuatro partidos de local en el Apertura 2025 y tuvieron algunas de sus mejores actuaciones al tener a la mayor parte de la afición de su lado. ¿Bastará esto para imponerse ante Monterrey?

Club América
Rayados del Monterrey
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Marco Espósito | DR

marco@digitalroom.team

×
×