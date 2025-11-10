No todo está perdido: América tiene esta ENORME ventaja sobre Rayados de Monterrey en los cuartos de final

El final de la Fase Regular del Apertura 2025 fue todo un dolor de cabeza para el América. Si bien llegó a la última jornada con la gran oportunidad de subir a la cima, la derrota 2-0 ante Toluca como visitante lo hizo caer al cuarto puesto, por lo que tendrá a un rival sumamente complicado en el comienzo de la Liguilla: Rayados de Monterrey.

Más allá de esta serie de malas noticias en un lapso de tiempo tan corto , la suerte le sonríe a las Águilas en un aspecto que puede ser determinante de cara a los mata-mata de la Liga BBVA MX. Si la serie con Rayados acaba en empate, el equipo de André Jardine avanzará a la siguiente ronda por ventaja deportiva, dado que finalizó por encima en la tabla.

Antes del partido ante Toluca, Jardine brindó una conferencia de prensa en la que señaló que había que "llegar fuertes a la Liguilla, que es donde realmente se define todo". Por más que la derrota haya sido un golpe duro, lo cierto es que el conjunto azulcrema sabe cómo jugar en las rondas decisivas, y no por nada fueron los subcampeones del último Clausura.

Otra ventaja del América ante Rayados a tener en cuenta para los Play-Off

La ventaja deportiva en caso de empate no es lo único que juega a favor del América al pensar en el enfrentamiento con los Albiazules, dado que la localía también puede ser un factor diferencial. Las Águilas definirán la serie en su casa (que por el momento es el Estadio Azulcrema) con todo el apoyo de su afición.

Los de Jardine ganaron sus últimos cuatro partidos de local en el Apertura 2025 y tuvieron algunas de sus mejores actuaciones al tener a la mayor parte de la afición de su lado. ¿Bastará esto para imponerse ante Monterrey?