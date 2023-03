Veljko Paunovic opinó sobre comparaciones con Matías Almeyda

Chivas pasa por una de sus mejores rachas de los últimos 6 años. Los rojiblancos dirigidos por Veljko Paunovic llegan a la mitad del torneo con 18 puntos, suficientes para ubicarse dentro de los 4 mejores del Clausura 2023. Los primeros nueve partidos oficiales del técnico serbio han tenido mejores resultados que los mismos primeros de liga de Matías Almeyda, entrenador argentino que consiguió el último título del Guadalajara.

Paunovic arrancó su gestión con los Rojiblancos con cinco triunfos, tres empates y solamente una derrota para la cosecha actual de 18 unidades. Por su parte, Matías Almeyda tuvo cuatro victorias, dos empates y tres descalabros en sus primeros nueve duelos de liga con los tapatíos para una suma de 14 puntos.

Esto piensa Paunivoc de las comparaciones con Almeyda en Chivas

“Almeyda es un referente, tiene su legado y es alguien a quien admiro, lo que tengo que hacer es seguir trabajando mucho y perseguir mi propio legado. Es un orgullo (que nos comparen), pero no he alcanzado nada ni de cerca, es mi legado lo que persigo con los jugadores y dirección deportiva, es un reto tremendo y me gusta que tengamos el apoyo y se vayan fijando de la mejora” declaró Paunovic en rueda de prensa.

Chivas jugará la Jornada 10 del Clausura 2023 contra Santos

Guadalajara alista la jornada 10 de la Liga MX cuando reciba a Santos Laguna. Una de las misiones para el cierre de torneo es mostrar buenos resultados en casa, tal y como lo han hecho en calidad de visitante. De los 18 puntos de Chivas, solamente cuatro han sido en el Estadio Akron. El Rebaño Sagrado es el tercer peor local del campeonato solo por encima de Querétaro y Mazatlán.

“Contento y no satisfecho. Contento porque hay obvias razones de la mejoría que estamos buscando, pero uno quiere siempre más, nadie se cansa de ganar, nadie quiere parar el momento que atraviesa el equipo, que tenga hambre de ganar, trabajar y mejorar. No estar satisfecho quiere decir que se está amargado, sino motivado para alcanzar más” finalizó Paunovic.