Yael Padilla, el diamante en bruto del equipo de Chivas

Chivas de Guadalajara obtuvo su segundo triunfo en el Torneo Apertura 2023 al vencer este sábado al Atlético San Luis por marcador de 3-1, uno de los goles fue anotado por el joven de 17 años Yael Padilla, su segunda anotación en la reciente temporada ya que anotó en el partido ante León.

El técnico de Chivas, el serbio Veljko Paunovic, declaró después del encuentro que con Yael Padilla el equipo tiene un diamante en bruto.



“Él lleva tiempo trabajando con nosotros, en una circunstancia donde lo subimos de las básicas, nos demostró que tiene nivel y un desparpajo tremendo, un talento fantástico. Me gusta tomarme tiempo con jóvenes de su edad, esto fue la temporada pasada. Más que aconsejar al jugador cómo asociarse o cómo jugar, lo que quiero es que se gane al vestuario, que se gane a los veteranos, a los capitanes, a sus compañeros de la edad también. Cuando esto lo consiga, hay un tremendo potencial”, apuntó el entrenador europeo.

“Esta adaptación ha pasado y el trabajó los últimos tres meses con nosotros. Las circunstancias le han favorecido, el estaba listo. Lo que nos da… lo dije el otro día, nosotros no miramos el carnet del jugador, miramos que rendimiento nos da. Hoy hay dos situaciones que si no sabemos cuantos años tienen, diríamos que lleva 200 partidos o 100 partidos, porque tiene compostura, siempre sabe lo que quiere hacer, sabe dónde se ubican sus compañeros y cuando no es capaz por una circunstancia de juego, en una disputa, tiene una habilidad bárbara para escapar”, adjuntó Paunovic .

Veljko Paunovic asegura que hay que arropar a Yael Padilla

“Tenemos un diamante en bruto bárbaro que nos falta por pulir. Lo principal es rodearlo de gente a la que le importa y no dejar que pierda la humildad. No tengo duda que en su entorno familiar le ayudarán a que eso no pase, porque es fundamental, este año y medio o dos será de humildad, ganas de aprender, ver videos, buscar alguien en el que se proyecte a sí mismo, un ídolo y por ahí hacer el camino. Hay potencial tremendo”, finalizó el técnico serbio.

Yael Padilla entró de cambio en el partido contra León y fue titular ante la escuadra potosina. El próximo partido de las Chivas será ante Necaxa en casa el jueves 13 de julio.