Paunovic; “Todavía no nos dan luz verde con Érick Gutiérrez”

El director técnico de las Chivas, Veljko Paunović, aseguró que aún no le han dado luz verde a Érick Gutiérrez, lo que se pensaba que podría ser su debut el día de mañana en la jornada 3 de la Liga BBVA MX en el Apertura 2023 tendrá que esperar hasta el partido ante el Athletic de Bilbao este domingo.

“Él está evolucionando muy bien en cuanto a tomar su forma física, todavía no hemos tenido la luz verde de qué están los números adecuados para que no tengamos ningún contratiempo con él (Gutiérrez ) pero él está evolucionando muy bien, es un chico que ya está participando en trabajos del grupo y sabemos de su calidad técnica, su toma de decisiones, su posicionamiento, colocació y esperamos que no haya ningún contratiempo que va a ser el día de Bilbao, ahí lo esperamos ver y darle minutos”, mencionó Paunović en conferencia de prensa.

Alexis Vega también regresaría el domingo

Luego de resentirse de su lesión en la Selección Mexicana, Alexis Vega no ha podido debutar en el Apertura 2023, sin embargo, Paunović espera contar con él en el partido del domingo ante el Bilbao.

“Alexis Vega está en su última fase de recuperación y lo esperamos ver el día de Bilbao también” agregó el técnico del rebaño.

Sobre la pausa del torneo aseguró que aún no han cumplido con el primer objetivo de la temporada, por lo que esperan poder cerrar este inicio de torneo de la mejor manera ante el Necaxa en casa.

“Nuestro objetivo principal de esta primera fase del inicio del campeonato, todavía está incumplido, todavía nos falta cumplir con el objetivo de nueve puntos y mañana tenemos una oportunidad por delante, el equipo va de menos a más, todavía nos falta pulir muchas cosas, pero yo creo que lo principal es que todo el mundo sabe bien cuáles son las exigencias, todo saben cuál es la mentalidad que nosotros forjamos aquí, por lo tanto mañana es otra oportunidad de demostrar nuestra valía, nuestra preparación y crecimiento, la mejora que siempre buscamos, algo fundamental para que este equipo pueda seguir rompiendo las barreras y moviendo las fronteras de nuestro potencial” agregó Paunović.

El gran momento de Yael Padilla

Luego de un extraordinario arranque del debutante Yael Padilla en donde ha conseguido dos goles en el inicio del torneo, Paunović habló sobre el trabajo que llevan con el gran momento que vive el juvenil rojiblanco.

“Nosotros estamos muy pendientes en cualquier cambio negativo que pueda suceder, pero hasta el momento Yael ha estado llevando muy bien su situación y lo más importante demostrando en cada entrenamiento su enfoque y sus ganas porque nosotros lo dejamos claro, pero él también lo sabe y en su entorno familiar también, todavía no ha conseguido nada, todavía puede dar más y la gente tiene que saber que les va a dar más, pero también hay que cuidarlo y darle ese apoyo, ese cariño y al mismo tiempo darle su tiempo” aseguró el técnico del rebaño.