En Argentina frustran fichaje bomba de la Liga BBVA MX

Una vez más, un refuerzo bomba no podría llegar a la Liga BBVA MX pues en Argentina aseguran que una de las joyas que pretendían distintos clubes no llegara. Desde Argentina, diferentes medios aseguran que se ha frustrado un fichaje bomba para la Liga BBVA MX en el Apertura 2023. Se trata de la llegada de Luca Martínez Dupuy que hace unas semanas se aseguraba que llegaba al conjunto de Juárez.

El mexicano despertó el interés de varios equipos para poder traerlo de refuerzo luego de su gran actuación en el Torneo Maurice Revello con la Selección Mexicana sub-23. El equipo que más avanzó en las negociaciones fue Juárez pero no se habría completado la negociación.

Desafortunadamente para el equipo de la frontera, el club Rosario Central de Argentina no habría aceptado el acuerdo de los pagos por la transferencia del jugador. La razón sería que Juárez no podría asegurar el segundo pago para Rosario y por esa razón el equipo argentino no continuaría con las negociaciones.

Los equipos que querían a Luca Martínez Dupuy

Chivas y América tuvieron interés en el delantero de 22 años de edad, pero el equipo de la frontera le habría convencido para llegar a la Liga BBVA MX. En caso de concretar su llegada, Luca Martínez Dupuy se sumaría a la plantilla integrada por Avilés Hurtado, Sebastián Saucedo, Tomás Molina, entre otros, y dirigida por Diego Mejía.

¿Cuál es el valor de Luca Martínez Dupuy?

De acuerdo con la plataforma Transfermarkt, Luca Martínez Dupuy tiene un valor de 450 mil euros; a sus 22 años de edad. El atacante solo ha defendido los colores de Rosario Central y de la Selección Mexicana.

