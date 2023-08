Paunovic y las palabras para Chivas tras fracaso en Leagues Cup

Chivas quedó eliminado en la primera ronda de la Leagues Cup luego de perder los 2 partidos de la fase de grupos, primero contra Cincinnati y este lunes ante Sporting Kansas City. El entrenador del Guadalajara, Veljko Paunovic, calificó la participación del equipo rojiblanco como ‘mediocre’, contrastante con el nivel mostrado al inicio de la Liga MX donde arrancaron con 3 triunfos consecutivos.

“La primera parte me dio vergüenza el ‘baño’ que nos dieron, en la segunda parte mejoramos pero tampoco fue suficiente. Es una gran prueba de la fortaleza del grupo, cuando tienes un torneo así de mediocre se crean muchas dudas pero yo sigo confiando al mil por ciento en el grupo y en nuestras capacidades de salir adelante, nos volveremos a reagrupar y volveremos a ilusionar otra vez” dijo Paunovic en conferencia de prensa posterior al partido.

Paunovic confía en que Chivas mejorará

El técnico serbio recalcó que deben mejorar para encarar futuros torneos internacionales que Chivas tiene en puerta, como la Liga de Campeones de CONCACAF de 2024, en la que ya tienen boleto tras ser subcampeones del Clausura 2023. Argumentó que jugadores como Alexis Vega, Roberto Alvarado y Erick Gutiérrez todavía no se encuentran en un estado físico óptimo.

“No hemos estado a la altura físicamente, hay jugadores que necesitan recuperar su forma física sobretodo, pero también técnica y esto nos ha costado tener versiones muy volátiles, no hemos estado para nada bien en este torneo. Nuestra afición es muy importante, la gente y la volatilidad de los sentimientos siempre está afectada por los resultados, pero yo no voy a permitir que lo que hemos logrado construir en estos siete meses, que nadie lo ponga en peligro” finalizó Paunovic.

Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo Veljko Paunovic head coach of Guadalajara during the game Guadalajara vs Sporting Kansas City, corresponding to the group stage of the Leagues Cup 2023, at Childrens Mercy Park Stadium, on July 31 2023.



Chivas regresará en las próximas horas a Guadalajara procedente de Kansas City para tener 20 días de trabajo antes de que la Liga MX regrese a la actividad tras la culminación de la Leagues Cup.

