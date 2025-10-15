El jugador de Pumas que brilló con su Selección en la Fecha FIFA

Pedro Vite se ha consolidado como uno de los titulares en la selección de Ecuador. El jugador de Pumas sigue teniendo grandes actuaciones con su país y así lo demostró en esta Fecha FIFA.

El elemento universitario jugó los 90 minutos ante Estados Unidos, partido en el que creó una oportunidad de gol e hizo 60 toques de balón en área rival. Frente a México repitió como titular y fue fundamental para los ecuatorianos.

“Lo tomamos con la seriedad que se merece México, es una selección a nivel mundial muy respetada, así que tenemos que estar bien preparados. Se les presentó así y lastimosamente no le pudieron encontrar la vuelta. Pero te lo digo, es totalmente diferente, son pruebas que estamos enfrentando, tenemos que tratar de superarlas”, dijo Enner Valencia sobre los duelos en esta Fecha FIFA y la dificultad que representó México.

Satisfechos en Ecuador con su fecha FIFA

Por otro lado, el entrenador de Ecuador, Sebastián Beccacece, hizo un balance de lo que fueron los juegos ante Estados Unidos y México.

“Venimos a buscar consolidar una idea, a sumar puntos para meternos del bombo que queremos meternos. También trabajar desde las bajas que tenemos y suplirlas. Ante Estados Unidos competimos de una manera altísima, fue uno de los mejores partidos, hicimos un esfuerzo muy grande. Quedó pendiente el tema de jugar con la pelota. El equipo tuvo una reacción en busca de la victoria, siempre hay cosas para seguir creciendo”, aseguró el DT de los ecuatorianos.

Ecuador fue de las mejores selecciones en las eliminatorias de la CONMEBOL, a tal punto que se ganó el respeto de leyendas del futbol, fue el caso de Xavi Hernández.

“Ahí estuvo de seleccionador un amigo mío, Félix Sánchez, que lo hizo muy bien. Me dijo que hay un muy buen equipo, que hay buenos futbolistas. Una generación joven, pero con capacidad para competir. Así que todo lo mejor para Ecuador”, sentenció la leyenda de España sobre Ecuador.

