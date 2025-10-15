OFICIAL: Todos los equipos CLASIFICADOS al momento Mundial 2026 tras la Fecha FIFA de octubre
A terminado la Fecha FIFA de octubre, y con esto ya hay son varias las selecciones que han asegurado su boleto al Mundial 2026
A terminado la Fecha FIFA de octubre, y con esto ya hay son varias las selecciones que han asegurado su boleto al Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Con 48 selecciones en este nuevo formato, el torneo mundial será el más grande en la historia del futbol, y las eliminatorias ya han 28 conjuntos que tiene su lugar asegurado.
Con los encuentros realizados este martes 14 de octubre en la Confederación Africana de Futbol (CAF) ya suman nueve clasificados que son: Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal.
Ya en Conmebol ya tiene seis selecciones dentro de la Copa del Mundo que se habían decidido desde el mes de septiembre y son: Argentina, actual campeón del Mundo, Brasil, Ecuador, Colombia, Paraguay y Uruguay.
En la Confederación Asiática de Futbol (CAF) ya tiene dos participantes más para el Mundial 2026 con la clasificación de Qatar y Arabia Saudita y así se suman a Japón, Corea del Sur, Australia, Irán, Jordania y Uzbequistán.
La Confederación de Futbol de Oceanía (OFC) ya también tiene su representante y es la selección de Nueva Zelanda.
Por su parte, el futbol europeo solamente tiene un representante y es la selección de Inglaterra luego de su contundente triunfo como visitante ante Letonia por marcador de 5-0.
Todavía faltan 20 lugares que saldrán de la Concacaf, UEFA y repechaje.
Lista de los 28 selecciones clasificadas al Mundial 2026
CONCACAF
- México
- Estados Unidos
- Canadá
CAF
- Marruecos
- Túnez
- Egipto
- Argelia
- Ghana
- Cabo Verde
- Sudáfrica
- Costa de Marfil
- Senegal
CONMEBOL
- Argentina
- Brasil
- Ecuador
- Colombia
- Paraguay
- Uruguay
CAF
- Japón
- Corea del Sur
- Australia
- Irán
- Jordania
- Uzbequistán
- Qatar
- Arabia Saudita
OFC
- Nueva Zelanda
UEFA
- Inglaterra