Nota

OFICIAL: Todos los equipos CLASIFICADOS al momento Mundial 2026 tras la Fecha FIFA de octubre

A terminado la Fecha FIFA de octubre, y con esto ya hay son varias las selecciones que han asegurado su boleto al Mundial 2026

Harry Kane
REUTERS
Fernando Campos
Mundial México 2026
A terminado la Fecha FIFA de octubre, y con esto ya hay son varias las selecciones que han asegurado su boleto al Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Con 48 selecciones en este nuevo formato, el torneo mundial será el más grande en la historia del futbol, y las eliminatorias ya han 28 conjuntos que tiene su lugar asegurado.

Resumen: México 1 - 1 Ecuador | Amistoso Internacional

Con los encuentros realizados este martes 14 de octubre en la Confederación Africana de Futbol (CAF) ya suman nueve clasificados que son: Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal.

Ya en Conmebol ya tiene seis selecciones dentro de la Copa del Mundo que se habían decidido desde el mes de septiembre y son: Argentina, actual campeón del Mundo, Brasil, Ecuador, Colombia, Paraguay y Uruguay.

En la Confederación Asiática de Futbol (CAF) ya tiene dos participantes más para el Mundial 2026 con la clasificación de Qatar y Arabia Saudita y así se suman a Japón, Corea del Sur, Australia, Irán, Jordania y Uzbequistán.

La Confederación de Futbol de Oceanía (OFC) ya también tiene su representante y es la selección de Nueva Zelanda.

Por su parte, el futbol europeo solamente tiene un representante y es la selección de Inglaterra luego de su contundente triunfo como visitante ante Letonia por marcador de 5-0.

Todavía faltan 20 lugares que saldrán de la Concacaf, UEFA y repechaje.

Lista de los 28 selecciones clasificadas al Mundial 2026

CONCACAF

  • México
  • Estados Unidos
  • Canadá

CAF

  • Marruecos
  • Túnez
  • Egipto
  • Argelia
  • Ghana
  • Cabo Verde
  • Sudáfrica
  • Costa de Marfil
  • Senegal

CONMEBOL

  • Argentina
  • Brasil
  • Ecuador
  • Colombia
  • Paraguay
  • Uruguay

CAF

  • Japón
  • Corea del Sur
  • Australia
  • Irán
  • Jordania
  • Uzbequistán
  • Qatar
  • Arabia Saudita

OFC

  • Nueva Zelanda

UEFA

  • Inglaterra
Fernando Campos

Autor / Redactor

Fernando Campos

