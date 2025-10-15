Brasil quiere amarrar a Carlo Ancelotti hasta el Mundial de 2030

Durante la reciente Fecha FIFA, la Confederación Brasileña de Futbol (CBF) le comunicó informalmente a Carlo Ancelotti su deseo de renovar su contrato hasta el final de la Copa del Mundo de 2030. Aunque aún no hay negociaciones formales, la intención del organismo es clara: mantener al estratega italiano al frente de la Canarinha a largo plazo.

La actual dirigencia de la CBF valora enormemente el liderazgo y la experiencia de Ancelotti, quien llegó al banquillo con la misión de recuperar el prestigio internacional del futbol brasileño. Bajo su dirección, Brasil ha mostrado un estilo equilibrado, combinando el talento ofensivo característico del país con una solidez táctica que recuerda al futbol europeo.

El plan es dar continuidad a un proceso que no solo apunta al Mundial de 2026 —que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá—, sino también a un ciclo más amplio que culmine en 2030, año en el que se celebrará el centenario del primer Mundial.

Ancelotti también quiere seguir con Brasil

Por el lado del técnico, la disposición es positiva. Fuentes cercanas aseguran que Ancelotti ha mostrado interés en continuar con la selección brasileña, siempre que se mantengan las condiciones de trabajo y la estabilidad del proyecto deportivo. El italiano, multicampeón de Europa con clubes como el Real Madrid y el AC Milan, ha encontrado en Brasil una motivación especial: dirigir a una selección histórica con hambre de volver a la cima.

La relación entre el entrenador y los jugadores ha sido sólida desde su llegada, algo que la CBF quiere preservar. Además, su presencia ha devuelto confianza y orden al vestidor, factores clave en el resurgir del conjunto sudamericano. Se espera que las negociaciones formales inicien a principios de 2026, una vez concluido el proceso clasificatorio al Mundial.

Brasil quiere volver a los primeros puestos

La intención de ambas partes es alcanzar un acuerdo antes de la cita mundialista, asegurando así estabilidad en el proyecto deportivo de la Verdeamarela.

Con Ancelotti al mando, Brasil busca más que resultados inmediatos: pretende consolidar una nueva era de éxito que combine disciplina, talento y mentalidad ganadora. Si todo sale según lo previsto, el legendario técnico italiano podría dirigir a la pentacampeona del mundo hasta 2030.

