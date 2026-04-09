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Fútbol

VIDEO: Brutal pelea de aficionados tras empate en Copa Libertadores

En las redes sociales se han compartido diferentes videos en los que se muestran fuertes peleas y ataques a diferentes automoviles tras el Junior vs Palmeiras en Copa Libertadores

pelea aficionados Junior y Palmeiras

Escrito por: Iván Vilchis

Este jueves 9 de abril del 2026, se han difundido diferentes videos en las redes sociales en el que se muestran fuertes peleas entre aficionados de Junior y Palmeiras luego de terminar el encuentro en el Estadio Olímpico Jaime Morón León.

En diferentes puntos de Cartagena, diferentes aficionados empezaron a atacar a camiones con piedras, palos, botellas, etcétera. De igual forma, hay un video en el que se aprecia a una persona tirada en el piso, siendo atacada por hasta tres personas al mismo tiempo recibiendo golpes, le aventaron piedras y se aprecia que alguien lo atacó directamente al cuerpo con un objeto en más de 10 ocasiones.

Por el momento, ninguno de los dos equipos ha externado en sus redes sociales algún mensaje de apoyo o aliento para los aficionados que hayan terminado más afectados. Y no hay ninguna cifra oficial de personas lesionadas o si alguna persona terminó perdiendo la vida.

¿Cómo terminó el Junior vs Palmeiras?

El Junior vs Palmeiras terminó empatado 1-1 con goles de Teófilo Gutiérrez y Ramón Sosa. Es el primer partido de la Fase de Grupos de la Libertadores, por lo que todavía tienen un camino largo ambos equipos para buscar avanzar a la siguiente fase.

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