VIDEO: Brutal pelea de aficionados tras empate en Copa Libertadores

Este jueves 9 de abril del 2026, se han difundido diferentes videos en las redes sociales en el que se muestran fuertes peleas entre aficionados de Junior y Palmeiras luego de terminar el encuentro en el Estadio Olímpico Jaime Morón León.

En diferentes puntos de Cartagena, diferentes aficionados empezaron a atacar a camiones con piedras, palos, botellas, etcétera. De igual forma, hay un video en el que se aprecia a una persona tirada en el piso, siendo atacada por hasta tres personas al mismo tiempo recibiendo golpes, le aventaron piedras y se aprecia que alguien lo atacó directamente al cuerpo con un objeto en más de 10 ocasiones.

🚨🚨🚨Noche De Terror en Cartagena, después de Finalizar el partido entre Junior 1 - 1 Palmeiras. Se presentaron Enfrentamientos entre Hinchas de Junior e Hinchas del Real Cartagena alrededor del ESTADIO. Posiblemente habría una persona Fallecida...En imagen el primer Comentario pic.twitter.com/YML7pK4hY7 — Fútbol Caribe Colombia (@futbol_caribe) April 9, 2026

Por el momento, ninguno de los dos equipos ha externado en sus redes sociales algún mensaje de apoyo o aliento para los aficionados que hayan terminado más afectados. Y no hay ninguna cifra oficial de personas lesionadas o si alguna persona terminó perdiendo la vida.

QEPD 🇨🇴 Gabriel Acosta es el nombre del hincha de Junior de Barranquilla atacado a puñaladas la noche de ayer en Cartagena tras el partido de Copa Libertadores vs. Palmeiras, en las que se sucedieron diversos ataques de parte de la gente de Real Cartagena a los micros de Junior pic.twitter.com/DCE2p0yOq5 — Barra Brava Photos (@barrabravaphot) April 9, 2026

¿Cómo terminó el Junior vs Palmeiras?

El Junior vs Palmeiras terminó empatado 1-1 con goles de Teófilo Gutiérrez y Ramón Sosa. Es el primer partido de la Fase de Grupos de la Libertadores, por lo que todavía tienen un camino largo ambos equipos para buscar avanzar a la siguiente fase.

