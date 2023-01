Las 10 películas más esperadas para este año 2023

Este 2023 nos trae grandes sorpresas en el mundo de los videojuegos y la cinematografía, aquí te traemos el listado con la fecha de cada una, el mundo de Marvel podría venir más fuerte que nunca mientras que grandes filmes nostálgicos regresan a la pantalla grande.

Las películas más esperadas del 2022

1 - Ant-Man y La Avispa: Quantumania: 17 de febrero

2 - John Wick 4: 24 de marzo

3 - Super Mario Bros. La Película: 7 de abril

4 - Guardianes de la Galaxia Vol. 3: 5 de mayo

5 - Spider-Man: Cruzando el multiverso: 2 de junio

6 - Indiana Jones y el Dial del Destino: 30 de junio

7 - Misión Imposible 7: Sentencia Mortal: 14 de julio

8 - The Hunger Games: The Ballad of the Songbirds and Snakes: 17 de noviembre

9 - La ballena: 21 de diciembre

10 - Aquamán 2: El Reino Perdido: 25 de diciembre

