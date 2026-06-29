¡Países Bajos pega primero en los penales! Ventaja neerlandesa ante Marruecos

¡Arranca la emoción desde los once pasos! ⚽🥅🇳🇱🇲🇦 Tras un intenso empate en el tiempo reglamentario, Países Bajos y Marruecos definieron su pase a la siguiente ronda en la tanda de penales. En la primera ronda, la Oranje tomó ventaja y puso el marcador 1-0, dando el primer golpe en una serie cargada de tensión y dramatismo.