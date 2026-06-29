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¡Países Bajos pega primero en los penales! Ventaja neerlandesa ante Marruecos

La tanda de penales comenzó con ventaja para Países Bajos, que tomó la delantera en la primera ronda y metió presión a Marruecos en la definición.

Por: Azteca Deportes

Con información de: Azteca Deportes

¡Arranca la emoción desde los once pasos! ⚽🥅🇳🇱🇲🇦 Tras un intenso empate en el tiempo reglamentario, Países Bajos y Marruecos definieron su pase a la siguiente ronda en la tanda de penales. En la primera ronda, la Oranje tomó ventaja y puso el marcador 1-0, dando el primer golpe en una serie cargada de tensión y dramatismo.

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