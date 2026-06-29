¡Todo igual en los penales! Marruecos responde y mantiene la tensión ante Países Bajos
La segunda ronda de penales mantuvo la paridad entre Países Bajos y Marruecos, dejando la clasificación completamente abierta en una definición llena de nervios.
¡No apto para cardíacos! 😱⚽🇳🇱🇲🇦 La segunda tanda de penales mantuvo la emoción al máximo entre Países Bajos y Marruecos. Después del primer intercambio de cobros, ambas selecciones mostraron sangre fría desde los once pasos y mantuvieron la igualdad en una serie que promete definirse hasta el último disparo.