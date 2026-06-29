¡La serie sigue al rojo vivo! Países Bajos y Marruecos fallan en la tercera tanda
La tercera ronda de penales mantuvo la igualdad entre Países Bajos y Marruecos. Ninguno cede terreno y la tensión crece en una definición dramática del Mundial 2026.
¡La emoción no da tregua! 😱⚽🇳🇱🇲🇦 En la tercera tanda de penales, tanto Países Bajos como Marruecos volvieron a mostrar nervios de acero y acertaron sus cobros para mantener el marcador 2-2 en esta vibrante definición de los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.