¡La tensión aumenta! Países Bajos y Marruecos siguen igualados tras la cuarta tanda

¡Drama total desde los once pasos! 😱🥅🇳🇱🇲🇦 La cuarta tanda de penales mantuvo la paridad entre Países Bajos y Marruecos, con ambas selecciones resistiendo la presión en una definición cargada de nervios. Ningún equipo logra sacar ventaja y el boleto a la siguiente ronda sigue en juego.