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¡Marruecos elimina a Países Bajos! Los Leones del Atlas avanzan tras una dramática tanda de penales

Marruecos selló su boleto a los octavos de final al imponerse 3-2 en la tanda de penales y dejar en el camino a Países Bajos tras un duelo lleno de emociones.

Por: Azteca Deportes

¡Hazaña marroquí en el Mundial! 🇲🇦🏆 Marruecos consiguió una clasificación memorable al derrotar a Países Bajos por 3-2 en la tanda de penales, luego de un partido vibrante que se definió desde los once pasos en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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