Los pensamientos de Benjamín Mora tras victoria de Atlas

Los rojinegros del Atlas consiguieron una victoria clave por 1-0 en el partido de ida ante Chivas por los cuartos de final del Clausura 2023. El cuadro de Benjamín Mora llegó a 8 partidos sin perder y tuvo su cuarto triunfo en los más recientes 5 partidos. El ‘Malayo’ se fue satisfecho pero consciente de que la serie ante el rival de la ciudad, sigue abierta.

“La ventaja que tenemos hoy es un gol, pero no me parece para nada que sea una ventaja para sentir que estamos hechos, para nada. Nosotros vamos a ir a jugar como si no tuviésemos ventaja, vamos a ir por el otro 50 por ciento que nos corresponde de la llave, a jugar lo mejor posible a seguir concentrados a seguir metidos en nuestro trabajo y a seguir ejecutando la funcionalidad de la mejor manera para hacer un buen partido en el Akron” dijo Mora tras el triunfo de Atlas.

El entrenador rojinegro sabe que tienen la ventaja para la vuelta que será el domingo en la cancha de Chivas. La última vez que se enfrentaron en una serie de cuartos de final fue para Atlas, que de ahí se enfiló al bicampeonato. La Academia tuvo opciones ante la portería de Miguel Jiménez para hacer más grande la ventaja pero su equipo no pudo concretarlas.

“Ni con un 2-0, 3-0, 4-0 estamos seguros de absolutamente nada. Esto es partido a partido. Considero que no tuve en el pensamiento el partido de vuelta en ningún momento. Lo tengo hoy, que ya terminó el partido de ida, pero no considero que tengamos una ventaja favorable de ningún modo. Nosotros tenemos que trabajar el partido de la misma manera y nuestra única ventaja va a ser colaborar como lo hicimos, trabajar como lo hicimos y hacer un buen partido” finalizó Mora.

¿Qué necesita Atlas en la vuelta?

Con el 1-0 de ventaja, al Atlas le basta empatar o ganar el partido del domingo ante Chivas para meterse a las semifinales del torneo. Si los rojinegros pierden por cualquier marcador estarán eliminados del certamen.

