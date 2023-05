Paunovic revela estado de ánimo de Guzmán tras fallar penal con Chivas

Chivas perdió el partido de ida de los cuartos de final ante el Atlas en el Estadio Jalisco. Los rojiblancos deberán derrotar el domingo a los rojinegros para calificar a las semifinales del Clausura 2023. En conferencia de prensa, el técnico Veljko Paunovic, mostró confianza en que en el juego de vuelta le pueden remontar la serie.

“Es obvio que el resultado nos pone en situación donde nosotros controlamos, una situación donde jugamos contra el rival en casa, tenemos total fe de que esto es remontable, le vamos a dar la vuelta 100 por ciento. Y yo pienso que hoy el equipo ha estado bien. La pena es que no hemos podido subir al marcador con el gol primero. Pero desde luego, para mí no tengo ninguna duda de que esto es remontable, está en nuestras manos y hasta nos viene bien, porque ya no podemos especular, tenemos que ganar” dijo el entrenador serbio en conferencia de prensa al término del partido.

El estado anímico de Víctor Guzmán

Uno de los puntos clave del partido de este jueves en el Jalisco fue el penal que falló Víctor Guzmán en la primera mitad, y que hubiera significado irse arriba en el marcador. El entrenador de Chivas descartó que esto vaya a afectar al capitán rojiblanco para el duelo de regreso en el Estadio Akron.

“Este equipo lleva mucho tiempo ahora jugando juntos y cuando ocurrió esa desgracia de fallar el penalti, todo el mundo se puso de su lado y dijo vamos a sobreponernos a esto. Y a mi me gustó la reacción porque en la siguiente jugada recuperamos el balón, tuvimos una llegada dentro del área, una falta que acabó en un remate dentro del área rival. Por lo tanto esto me muestra que el equipo puede enfrentar con las adversidades que nos proporciona el juego” mencionó Paunovic.

Chivas tendrá práctica regenerativa este viernes en las instalaciones de Verde Valle para preparar el juego de vuelta. Un empate o derrota dejará eliminado a Guadalajara del Clausura 2023. El Rebaño Sagrado necesita ganar por cualquier marcador para avanzar a la antesala de la final.

