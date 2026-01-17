ÚLTIMA HORA: Le perdonan SANCIÓN al América para la Jornada 3 del Clausura 2026

Este viernes 16 de enero del 2026, se dio a conocer a través de la Comisión Disciplinaria que al conjunto del América le perdonaron una sanción para la Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. La noticia se volvió viral en las redes sociales y causó mucho enojo entre los aficionados de diferentes equipos.

La sanción que le quitaron al América fue una tarjeta roja que le habían sacado a Ramón Juárez en la jornada 2 en el encuentro vs Atlético de San Luis.

Con la decisión de la Comisión Disciplinaria, Ramón Juárez va a poder ser convocado para poder disputar el encuentro ante Pachuca de la jornada 3 del Clausura 2026.

RETIRAN EXPULSIÓN A RAMÓN JUÁREZ 🟥 Las Águilas apelaron la expulsión y la comisión disciplinaria decidió retirar la tarjeta roja que el defensa recibió en el duelo de la jornada 2 vs Atlético San Luis, ahora Jardine cuenta con su central para la fecha 3 🤔 pic.twitter.com/LIRQ1nVWDN — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) January 17, 2026

Así va el América en el Clausura 2026

El equipo de Coapa no ha iniciado de la mejor forma el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, en la jornada 1 terminó empatando 0-0 ante los Xolos de Tijuana, dejando muchas dudas por el nivel que mostraron los futbolistas en el terreno de juego.

Para la segunda jornada, América terminó perdiendo 2-0 ante el Atlético de San Luis, tras quedarse con uno menos por la roja a Ramón al minuto 20.