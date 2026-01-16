América lo fichó cuando valía 123 millones y hoy su precio en el mercado bajó brutalmente

El presente del América dista mucho del que esperaban los aficionados antes de iniciar el año, y muchos jugadores son apuntados por su rendimiento . El equipo no ganó y no marcó goles en las primeras dos jornadas del Clausura 2026. Por este motivo, los delanteros están en el ojo de la tormenta, especialmente aquellos que fueron una inversión considerable para el club.

Este es el caso de Víctor Dávila, quien a mediados de 2024 llegó a Coapa desde el CSKA Moscú a cambio de 7.5 millones de euros (y valía 123 millones de pesos) y hoy cuenta con una cotización mucho más baja. Según los registros de Transfermarkt, el chileno tenía en ese momento una cotización de €5,000,000, pero las Águilas decidieron pagar más por su potencial.

El valor actual de Dávila en el América

Dávila generó mucha ilusión en el americanismo con su arribo, pero poco a poco fue perdiendo protagonismo. El delantero sudamericano fue suplente en los dos primeros juegos de las Águilas en el Clausura 2026 ante los Xolos de Tijuana y Atlético de San Luis. Los datos de Sofascore indican que disputó apenas 33 minutos entre ambos encuentros.

Esta falta de protagonismo con André Jardine vio un impacto directo en su cotización. Los 7.5 millones de euros que pagó el club quedaron muy lejos, dado que, en Transfermarkt, su valor ronda los €4,500,000 en la actualidad. Esto evidencia que la directiva azulcrema tenía puestas en él muchas esperanzas que de momento no fueron acertadas.

¿Cuándo vuelve a jugar el América?

Por la Jornada 3 del Clausura 2026, América se enfrentará a Pachuca este domingo 18 de enero a las 19:05 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Hidalgo. El equipo de André Jardine irá en busca de su primer triunfo tras acumular un empate y una derrota.