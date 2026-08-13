Philadelphia Union vs Santos Laguna: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY jueves 13 de agosto, partido de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026; marcador online

Philadelphia Union vs Santos Laguna

La hora de inicio para el Philadelphia Union vs Santos Laguna

El último partido de Santos Laguna en la Leagues Cup 2026 será contra el Philadelphia Union y el compromiso está pactado para tener lugar el jueves 13 de agosto. La hora de inicio para el encuentro entre los clubes de la Liga BBVA MX y de la MLS es las 5:00 p.m., tiempo del centro de México.

¿Dónde se jugará el Philadelphia Union vs Santos Laguna?

Philadelphia Union y Santos Laguna disputarán su último partido de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026 en el Subaru Park, la casa del equipo de la MLS. El inmueble, construido en 2008 e inaugurado en 2010, está ubicado en 1 Stadium Drive y tiene una capacidad para 18,500 aficionados en partidos de futbol, pero esta se puede ampliar hasta 26 mil para eventos especiales.

