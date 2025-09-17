Los partidos que Chivas perderá al Piojo Alvarado por lesión

La victoria de Chivas por 2-1 frente al América en el Clásico Nacional dejó un sabor agridulce para el Rebaño Sagrado. Roberto ‘Piojo’ Alvarado, figura clave en el esquema de Gabriel Milito, sufrió una lesión en el tobillo derecho que lo obligó a abandonar el partido al minuto 78, apenas 15 minutos después de haber anotado el gol que puso en ventaja a los rojiblancos. La lesión, ocurrida en el Estadio Ciudad de los Deportes, ha encendido las alarmas en el campamento tapatío, ya que el mediocampista estará fuera de acción por varias semanas.

El departamento médico de Chivas continúa realizando estudios para determinar la gravedad de la lesión. Según fuentes consultadas por Azteca Deportes , Alvarado está prácticamente descartado para los próximos cuatro partidos del equipo en el Apertura 2025: el duelo pendiente de la jornada 1 contra Tigres este miércoles, así como los encuentros ante Toluca (20 de septiembre), Necaxa (23 de septiembre) y Puebla (26 de septiembre). Esto significa que el ‘Piojo’ se perderá lo que resta de actividad en el mes.

Posible fecha de regreso para el Piojo

La recuperación de Alvarado dependerá de la evolución de su tobillo y del diagnóstico final. En un escenario optimista, podría reaparecer el 5 de octubre frente a Pumas en la Ciudad de México. Sin embargo, lo más probable es que su regreso se concrete después de la Fecha FIFA de octubre, cuando Chivas reciba a Mazatlán en el Estadio Akron. Esta situación también pone en riesgo su participación con la Selección Mexicana en los amistosos contra Colombia (11 de octubre en Dallas) y Ecuador (14 de octubre en Guadalajara), una baja que sería significativa para el Vasco Aguirre.

La baja de Alvarado se suma a los problemas de lesiones que han azotado a Chivas este torneo. Gabriel Milito ya lidia con las ausencias de Alan Pulido y Daniel Aguirre, ambos con problemas musculares, mientras que Alan Mozo, operado del menisco, estará fuera lo que resta del campeonato.

