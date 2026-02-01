¿Planea volver Fidalgo al América? Lo responde

La decisión de finalizar su andar en el futbol mexicano con la camiseta del América, para emigrar a España y ponerse la del Real Betis , ha generado desconcierto entre un importante sector del americanismo y el propio futbolista manifiesta de forma abierta la fuerza de su vínculo con el club.

“100 por ciento no es un adiós, ni un para siempre, pero lo dije antes, cada día recibes los mensajes de cariño, la gente siempre estuvo conmigo, he cometido errores, eliminaciones y, aun así, todo el mundo estaba apoyándome, diciéndome que me iba a levantar, siempre me sentí muy querido, es algo que no voy a negar, no lo voy a sentir igual, todo tiene sus cosas", señaló en conferencia.

El volante español aseguró que es una determinación propia y enlistó algunos de los motivos que lo llevaron a optar por volver al balompié del país que lo vio nacer. "Antes de esta vez, llegaron oportunidades, pesó mucho eso, a donde ir, qué será de mí, todo lo que dejo atrás. Es una decisión totalmente mía, meses difíciles en lo personal, no me gusta expresar mucho, me gusta hablar de futbol, no pongo excusas, no fueron los mejores para mí estos últimos meses, eso hizo que la decisión, para mí, es una que quería tomar, en lo futbolístico, siempre me gusta exigirme, gracias por lo del medio tiempo, tenía la piel de gallina, no sabía cómo, hay una foto que quedará para siempre”, expuso.

El '8' de las águilas fue cuestionado en torno al sitio que, considera, ocupa dentro de la historia de la entidad americanista, después de los seis trofeos que acumuló en su palmarés y la etiqueta de ídolo que el público le otorga a contados personajes. Su respuesta denotó humildad.

"Por mucho que hagamos cosas en el club, me tocó llegar a un club con 13 títulos, las leyendas de atrás, ya sea Reinoso, Tena, Cuauh, muchos, los que marcaron las bases de este club, llegamos a un club que ya tenía historia. Cuando llegué, ya era el más ganador, no es comparable", declaró.

Y concluyó: "Es la afición la que dirá, yo, con el cariño que me dan, el vínculo es el mayor premio, el mayor título de todo, la gente mandándome mensajes, es el mayor título, agradecimiento, que la gente esté feliz en el club, no por lo que conseguí, por cómo soy, para mí, es lo más importante, ellos pondrán en los lugares, son los que vieron más partidos y cosas en el club”.