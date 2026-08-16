Playoffs LMB 2026: Así marchan las series en la postemporada, ¿qué equipos avanzaron y cuáles son los eliminados?

Los Playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol están intensos en la etapa de Primer Playoff. Algunos equipos ya sacaron su boleto a la Serie de Zona y otros quedaron eliminados rumbo a la Serie del Rey. Este domingo 16 de agosto, con dos encuentros se puede definir el rumbo de la Zona Sur.

En el Estadio Alfredo Harp Helú de la ciudad de México, Guerreros de Oaxaca medirá fuerzas ante el local Diablos Rojos, que vencieron el sábado por pizarra de 11-0, juego que será a las 2:00 PM.

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En el Estadio Centenario 27 de febrero, juegan los Olmecas de Tabasco ante Bravos de León. Oaxaca y México marchan con la serie 3-3 por lo que hoy se conocerá a un invitado más a la Serie de Zona.

En la CDMX solo falta definir si los escarlatas avanzan en primer sitio o toman el boleto de mejor perdedor, al haber llevado su serie hasta los siete juegos. Es decir los Diablos están sí o sí del otro lado.

Así Diablos sería el mejor o el cuarto mejor de los playoffs y quedaría pendiente el rival de acuerdo a lo que suceda en Tabasco, pues esa serie va con ventaja para Olmecas por 3-2.

Si hoy ganan Olmecas, serán los otros invitados a la Serie de Zona quedando Diablos, Olmecas, Pericos y Guerreros, pero si forzan a un juego siete, los dos equipos podrían avanzar, uno con el boleto y otro como mejor perdedor.

En ese caso, Guerreros podrían quedar cepillados por la posición en el standing pues Bravos y Olmecas quedaron mejor ubicados. Con base a todo ello se definiría también el rival de Pericos de Puebla que surge de todas estas posibilidades.

Es además importante conocer que los equipos no pueden volver a enfrentarse, por lo que de acuerdo a como concluyan los juegos, se definen los rivales tomando como referencia el standing del 2026.

Así van los Playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol 2026

En el norte, ya están los invitados y los encuentros, que serán Charros de Jalisco ante Toros de Tijuana y los Sultanes de Monterrey contra el Caliente de Durango, series que arranca el martes 18 de agosto.

En el Sur ya están los Pericos de Puebla en Serie de Zona y virtualmente Diablos Rojos también y por la noche se podría conocer al otro invitado en el duelo de Olmecas y Bravos.