¡Acusan injusticia! El polémico mensaje de jugadores de Independiente tras ser eliminados de sudamericana

El pasado lunes 8 de septiembre del 2025, el conjunto de Independiente publicó en sus redes sociales un video en el que aparecen todos sus jugadores expresando su sentir tras la decisión de la Unidad Disciplinaria de la Conmebol al eliminarlos de la Copa Sudamericana por el acto violento que se presenció en el estadio libertadores de América entre los aficionados.

Los encargados de hablar por el equipo en el video fueron: el arquero Rodrigo Rey, Iván Marcone y Federico Mancuello, con el resto de sus compañeros de fondo.

El mensaje de los jugadores de Independiente

Los jugadores dieron un largo mensaje en un video de más de cuatro minutos. Detallaron que es difícil expresarse pero sienten injusticia por la decisión que tomaron.

“Estamos reunidos como equipo, atravesando igual que nuestros hinchas el mismo sentimiento de dolor e injusticia. En medio de la tristeza e impotencia no es fácil expresarnos, así como tampoco es fácil poner en palabras todo lo que nos tocó vivir en el transcurso de estos días y lo que sentimos con la resolución final”

“Injusticia es el sentimiento que nos invade, porque no tuvimos la posibilidad de disputar la clasificación dentro de un campo de juego, sino que nos toca ver y sentir cómo un grupo de hinchas visitantes, que vinieron a nuestro estadio con la clara intención de agredir a nuestra gente, hoy seguramente estén festejando que sus actos de violencia les dan como resultado la clasificación a su equipo” detalló Marcone.

Dentro de lo más llamativo, los jugadores revelaron que ellos les pidieron a las autoridades que pararan el partido para evitar peleas en las tribunas.

⚠️🇦🇷 El mensaje que compartió el PLANTEL DE INDEPENDIENTE ante la decisión de CONMEBOL.pic.twitter.com/wAe4hfFumw — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 8, 2025

“Sin duda, esto es peligroso para el fútbol, un deporte que fomenta la competencia sana, limpia y que trata de ser un espectáculo familiar. Nosotros mismos, dentro de la cancha y durante un largo rato, les insistimos a las autoridades del partido que lo suspendieran y tomaran acción porque todo se estaba descontrolando, pero no tuvimos respuesta ni hubo accionar a ese pedido. Sólo se extendió todo en el tiempo, lo que terminó acrecentando más el grado de violencia, desesperación e inseguridad en las tribunas”

“Nos da impotencia saber que, desde nuestro lugar de jugadores hicimos, insistimos, y desde el campo de juego buscamos la forma de que esto se controlara a tiempo. No sucedió así, y ahora el único eliminado es Independiente por haber sido el equipo organizador del partido. Creemos que había un camino posible para impartir justicia, mismo castigo, incluyendo la descalificación para ambos, o disputando dentro del campo de juego los 45 minutos restantes. Como deportistas, entendemos que era la manera más justa y sana de darle una resolución a esta situación que nos superó a todos. Beneficiar solo a una de las partes deja un mensaje peligroso, debido a la magnitud de la violencia en los hechos. Es por eso que queremos pedir a los clubes argentinos y sus jugadores el apoyo que algún día podrán necesitar, porque este precedente, y ojalá nos equivoquemos, nos guía hacia un lugar oscuro de cara a un futuro en una competición limpia. Lo que creen que hubo un solo ganador, están totalmente equivocados. Acá perdió el fútbol”.

“Para finalizar, queremos hablarle a la familia de Independiente. Esta resolución que beneficia a solo una de las partes fue un golpe que no merecíamos, pero no tenemos que dejar que eso nos divida y nos detenga. Al contrario, tenemos que construirnos más fuertes, más unidos y más comprometidos que nunca. Cada uno de nosotros tiene un rol en esta reconstrucción, desde el que alienta hasta el que organiza, desde el más chico hasta el más grande. Este club es nuestra casa y la tenemos que cuidar entre todos. Y ahora, en este momento tan delicado, más que nunca tenemos que dejar las diferencias de lado y empujar para adelante, enfocarnos en lo que viene y en los objetivos que todavía tenemos por cumplir, esto se logra con trabajo, compromiso y con algo que nunca nos puede faltar, el apoyo incondicional de ustedes, nuestra gente. Porque la historia de grandeza de este club ha sido marca, cuando estamos unidos, estamos más fuertes. De parte de todo el plantel de Independiente, agradecemos mucho este espacio para poder expresarnos. Gracias”,