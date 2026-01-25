¡POR FIN! América gana su primer partido en pleno Torneo Clausura 2026

¡EXTRA, EXTRA! El Club América volvió a la senda de la victoria y se reencontró con el gol. Las Águilas vencieron 2-1 al Atlético Morelia en partido amistoso de cara ala fecha 4 del Torneo Clausura 2026. El cuadro dirigido por André Jardine aprovechó el parón de la Liga MX gracias a los juegos de preparación de la Selección Mexicana para afinar detalles y no perder ritmo en busca de sus primeras unidades en este semestre.

El Estadio Ciudad de los Deportes fue testigo de las primeras anotaciones (no oficiales) del América en este 2026 ante el club de la Liga de Expansión. Kevin Álvarez asistió con un buen centro a Víctor Dávila para abrir el marcador, posteriormente, Allan Saint Maximin hizo lo propio para que el canterano Patricio Salas ampliara la ventaja. Zahid Muñoz de los visitantes anotó por la visita y con ello, el club de Coapa recuperó sensaciones en un inicio de semestre que se le ha complicado.

Regresó Henry Martin a la cancha

Por si fuera poco, el capitán y delantero de las Águilas tuvo minutos ante el cuadro michoacano y podría reaparecer paulatinamente con el primer equipo en este Torneo Clausura 2026. Cabe recordar que, Martin ha arrastrado una serie de problemas físicos y su presencia se ha retrasado.

Para la jornada 4 de este certamen, el Club América recibirá a los Rayos del Necaxa este sábado 31 de enero en punto de las 9:00 en el Estadio Ciudad de los Deportes. De momento, las Águilas son décimo quintos de la clasificación general gracias a sus dos unidades en tres partidos disputados.