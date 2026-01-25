¡DILEMA! ESTRELLA de los Pumas acaba contrato y se iría como agente libre

La respuesta parecería obvia, renovar o no a Keylor Navas. El arquero costarricense tiene contrato con los Pumas de la UNAM hasta julio de 2026 y de momento, no se han filtrado rumores si ya hay pláticas para extender su vínculo. El ex jugador del Real Madrid y multicampeón de la UEFA Champions League ha sido de lo mejor en el equipo auriazul y podría convertirse en agente libre en plena Copa Mundial de la FIFA 2026.

Después de la novela con Newell´s Old Boys, el tico llegó al futbol mexicano en el semestre pasado de la mano de Universidad Nacional y rápidamente se convirtió en una de las estrellas de la Liga MX. A sus casi 40 años, Navas nos ha regalado actuaciones sobresalientes y ha sido pilar para que los Pumas hayan estado cerca de liguilla en el pasado Torneo Apertura 2025 y que decir en este presente Clausura 2026 cuando se fajó en el Volcán contra los Tigres de la UANL en la jornada 2.

Escuchar ofertas o retirarse

A pesar de que aún falta para que el mercado de transferencias veraniego comience, no sería raro que algún club ya sea del futbol mexicano o del extranjero pregunte al agente de Navas por la situación de su cliente. La Major League Soccer o la Saudi Pro League están ávidas de estrellas y un multicampeón de UEFA Champions League no es agente libre todos los días.

Por otro lado, Efraín Juárez y la directiva auriazul tienen el 'sarten por el mango' para platicar con el arquero centroamericano y estar un paso adelante en las negociaciones si es que el arquero quiere seguir en el futbol profesional.